Беларусь инициировала возвращение России в Союз биатлонистов 6 20.10.2019, 16:20

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Иллюстрационное фото

Статус полноценного члена организации был потерян РФ в 2017 году.

Федерация биатлона Беларуси предложила включить в повестку дня конгресса Международного союза биатлонистов (IBU) голосование о возвращении в организацию России. Конгресс проходит в Мюнхене.

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев выступил на конгрессе с речью, в которой заявил, что не видит причин, чтобы не рассматривать вопрос о восстановлении прав организации уже сейчас. Глава белорусской федерации Андриан Цибульский предложил провести голосование по этому вопросу, передает БелТА.

После консультации с юридическим отделом IBU предложение белорусской федерации приняли и поставили на голосование. В результате за рассмотрение вопроса о восстановлении СБР в организации проголосовали 19 национальных федераций, а против — 24. Чтобы предложение утвердили, нужно набрать 35 голосов. Таким образом, вопрос о статусе СБР будет рассматриваться теперь уже только следующей осенью в Праге.

Союз биатлонистов России был исключен из Международного союза в результате допингового скандала, который разразился в 2015 году. Статус полноценного члена организации был потерян в 2017 году.