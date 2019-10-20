Действительно ли раньше люди были счастливее? 5 20.10.2019, 17:02

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Отвечают ученые.

Считается, что раньше было лучше, а люди были гораздо счастливее. Ученые из Университета Уорика решили проверить, так ли это — в своем исследовании они воспользовались методикой анализа слов, пишет журнал «Нож».

Эксперты проанализировали восемь миллионов книг и 65 миллионов газетных статей, опубликованных в период с 1820 по 2009 год. Они присвоили «баллы счастья» тысячам слов на разных языках, а затем вывели относительную пропорцию позитивных и негативных настроений в Великобритании, США, Германии и Италии.

Ученые учли тот факт, что со временем определенные слова меняют свои оттенки. Например, если раньше слово «гей» имело исключительно негативный характер, то со временем оно перестало ассоциироваться с чем-то плохим.

Выводы оказались очень простыми: если судить по публикациям, то за последние 200 лет люди никогда не были так счастливы, как сейчас. Больше всего несчастья было зафиксировано во время Первой и Второй мировой войны, что вполне ожидаемо.