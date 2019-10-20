Освобожденный украинский моряк: Давал сигареты соседу за правильный ответ на вопрос «чей Крым» 2 20.10.2019, 17:18

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Андрей Эйдер

Андрей Эйдер рассказал, как противостоял давлению в российской тюрьме.

Освобожденный из российского заключения украинский моряк Андрей Эйдер рассказал, что в московском СИЗО Лефортово его и других моряков провоцировали разными вопросами, сообщает «Новое время».

В интервью 24 каналу он сказал, что им задавали вопросы относительно российской агрессии в Украине и оккупации Крыма.

«Были провокации в отношении Крыма, войны и в целом российского вмешательства в Украине. Я пытался никак не отвечать. Так какой смысл говорить с людьми, если с ними невозможен конструктивный разговор?» — отметил Эйдер.

По его словам, он давал сигареты соседу по камере при условии, если тот признает, что Крым — это Украина.

«И каждый раз он это признавал», — добавил Эйдер.