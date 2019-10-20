Лидер сирийских курдов: Прошу Трампа выполнить обещание и остановить войну 1 20.10.2019, 17:26

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Военное присутствие США может помочь началу переговоров.

Турция продолжает наступательную операцию на севере Сирии, блокируя попытки Сирийских демократических сил вывести силы из опасной зоны. Об этом рассказал в субботнем интервью Defense One главнокомандующий СДС Мазлум Абди. Он призвал администрацию президента США Дональда Трампа вмешаться, утверждая, что Соединенные Штаты не обеспечивают соблюдение Турцией соглашения о 120-часовом перемирии, которое должно было бы позволить силам СДС произвести отступление. В то же время он подчеркнул, что его войска ни сотрудничают ни с Россией, ни с сирийским режимом. Newsader предлагает полный перевод беседы Мазлума с американским изданием.

"Я хотел бы заявить американской общественности, что все происходящее сейчас выглядит ужасно. Это приводит к уничтожению курдского народа в Сирии и этнической чистке прямо на глазах у американской администрации", – рассказал курдский лидер в телефонной беседе с корреспондентом американского издания.

По его словам, СДС обратились к России и сирийскому режиму в Манбидже и Кобане лишь для того, чтобы в отсутствие какой-либо другой защиты сдержать силы, поддерживаемые Турцией. В настоящее время, заверил он, ни с Россией, ни с официальным Дамаском курды не ведут никаких переговоров. Ему ясно, сказал он, что ни Москва, ни сирийское правительство не могут стать "надежной гаванью" для СДС.

В то же время Мазлум, который ранее на этой неделе уже убеждал Трампа в срочном характере ситуации, в беседе с Defense One призвал американского лидера помочь реализовать соглашение о пятидневном прекращении огня – сделку, достигнутую в четверг усилиями вице-президента Майка Пенса на встрече с главой Турции Реджепом Эрдоганом.

"Он сказал мне, что сделает все возможное, чтобы остановить эту войну. Он сказал мне, что собирается поговорить с Эрдоганом. Я полагаю, что он получил некоторые обещания со стороны Эрдогана, однако теперь становится ясно, что Эрдоган не слушает Трампа и не выполняет взятые перед ним обязательства, – сказал Мазлум. – Я прошу президента Трампа прямо сейчас выполнить свое обещание и остановить эту войну".

По его словам, в течение двух дней с момента достижения соглашения о прекращении огня в Анкаре его силы понесли больше потерь, чем в предыдущие дни, предшествовавшие соглашению: около 50 его бойцов были убиты и 100 ранены в результате воздушных ударов в Турции, рассказал лидер СДС.

"Турецкая армия и поддерживаемые Турцией наемники полностью осадили город Рас-эль-Айн. Наш город и наши солдаты окружены. Мы договорились о прекращении огня и открытии безопасного коридора, предназначенного для вывода наших людей, – сказал Мазлум. – Турки отказываются открыть безопасный коридор и не снимают осаду города".

Турция, считает он, целенаправленно препятствует выводу СДС с тем, чтобы после истечения срока прекращения огня во вторник Анкара могла бы оправдать возобновление своих атак.

"Они осаждают город и не позволяют нашим силам выйти, – сказал Мазлум. – Они будут продолжать убивать нас в течение этих пяти дней, а затем в итоге скажут: «Курды не покинули город», после чего продолжат осуществлять этническую чистку нашего народа. Это происходит на глазах у Америки".

Мазлум заявил, что его сторона согласилась на прекращение огня и вывод войск из приграничной зоны между Сереканией и Тал-Абьядом к востоку от Кобани, однако, уверен он, Турция не позволит его стороне уйти. В то же время он сообщил, что курды не собираются отказываться от всей граничащей с Турцией зоной.

"Мы лишь согласились выйти из Рас-аль-Айна в Тал-Абьяд и не обсуждали другие районы, – сказал Мазлум. – Другие районы – это курдские районы, и этим людям некуда будет идти. Куда пойдут курды?"

Лидер курдов призвал Соединенные Штаты пересмотреть решение о выводе сил и оставить на северо-востоке Сирии хотя бы некоторую их часть.

"Если произойдет полный вывод войск из Сирии, то русские и турки реализуют свой совместны план, – сказал он. – Это нивелирует все нашим совместные с американцами достижения за последние пять лет, а также подорвет доверие к Америке сирийских курдов, которые работали, сражались и умирали рядом с американцами".

По словам Мазлума, военное присутствие США могло бы обеспечить буфер для политических переговоров с Турцией.

"Америка должна выполнять свои обязательства и навязать прекращение огня – именно так они могли бы помочь решить курдский вопрос в Сирии, – сказал Мазлум. – Разговоры о том, что россияне и сирийский режим будут помогать курдам – это ложь. Позиция россиян и сирийского режима по отношению к курдам – это враждебная позиция".

20 октября СМИ сообщили о том, что турецкая армия без боя заняла город Рас-эль-Айн на севере Сирии. Это им удалось сделать после того, как силы СДС полностью эвакуировали город. На юг из него выехали около 50 единиц автотранспорта, в том числе и машины скорой помощи, на которых вывозили раненых. Корреспондент AFP сообщил, что после выезда из больницы персонала здание охватил пожар.