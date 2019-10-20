Александр Кабанов: У нас претензии к властям 20.10.2019, 17:37

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Александр Кабанов

Противник аккумуляторного завода ответил на слова Лукашенко.

Лукашенко во время встречи со студентами и преподавателями Академии управления 18 октября раскритиковал противников строительства аккумуляторного завода в Бресте, которые выдвигались кандидатами в депутаты. Его выступление показал телеканал «Беларусь 1», сообщает «Белсат».

Александр Лукашенко отметил, что хотел бы, чтобы молодежь «активнее себя проявляла», «но сильно не кричала», как в Бресте.

«Я же предупреждал, когда у вас был на 1000-летии, что смотрите, у вас некоторые аккумуляторщики эти, начнется предвыборная кампания, и вы поймете, почему они кричали. Они все выдвинулись кандидатами в депутаты. То есть им пофиг этот аккумуляторный завод, они завтра готовы мотануть в Минск и тут бродить по этой улице и тихонько вести себя или же кричать уже на минских площадях», – сказал Лукашенко.

«Не так просто трех человек срезали»

Всего в «парламент» в этом году баллотировались четыре противника строительства аккумуляторного завода в Бресте. Но зарегистрирован из них был только Владимир Мороз. Один из претендентов в депутаты Александр Кабанов, которому власти отказали в регистрации депутатом, прокомментировал высказывание Лукашенко.

«Для меня вообще было неожиданно, что он [Александр Лукашенко. – Ред.] на это обратил внимание. Значит, его эта тема волнует, на мой взгляд. И не так просто трех человек, значит, срезали. Ведь срезали по надуманным причинам. И я подозревал, что это из Минска команда, но не подозревал, с какой высоты», – отметил собеседник.

По мнению активиста, Лукашенко нужна молодежь, которая «будет с ним собирать арбузы, сидеть на футболе обжиматься», а противники аккумуляторного завода бы таким не занимались.

Вместе с тем Александр Кабанов признал определенную правоту Александра Лукашенко относительно фразы «им пофиг этот аккумуляторный завод».

«У нас же претензии не к заводу. У нас претензии к властям, которые допустили это строительство. Допустили кучу различных нарушений, которые полтора года игнорировали это все. Поэтому у нас главные претензии против власти. И мы против этого завода», – заявил собеседник.

Предприятие «АйПауэр» возникло в свободной экономической зоне «Брест», но из-за протестов брестчан так и не начало работу. Местные жители заявляли, что предприятие опасно для окружающей среды.

С 25 февраля 2018 года противники завода собираются каждое воскресенье в центре Бреста, чтобы символически покормить голубей. Участники этих встреч признаются, что милиционеры угрожают им расправой.

В июне стало известно, что завод не соответствует экологическим требованиям. В результате за решеткой оказались по крайней мере шесть человек в рамках проверки ситуации. В следственном изоляторе, в частности, находится инвестор завода Виктор Лемешевский.