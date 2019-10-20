Белорус стал fashion-дизайнером года в Лос-Анджелесе 20.10.2019, 18:08

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Дмитрий Шолохов переехал из Беларуси в США в конце 90-х.

Kyky.org рассказывает про очередного белоруса, которого признали далеко за пределами нашей страны. Речь про Дмитрия Шолохова – он вместе с американкой китайского происхождения Сью Вонг стал дизайнером года на премии Metropolitan Fashion Awards в Лос-Анджелесе. Об этом Дмитрий сообщил на своей странице в Facebook.

Дмитрий переехал из Беларуси в США в конце 90-х. Живет в Нью-Йорке. Он создал свой бренд одежды DMITRY SHOLOKHOV, прошел стажировку в домах моды Calvin Klein и J.Mendel, участвует в показах на New York Fashion Week, сотрудничает с Lord& Taylor, крупнейшим универмагом США.

Для справки: премию Metropolitan Fashion Awards вручают дизайнерам одежды и художникам по костюмам в сфере кино и телевидения.