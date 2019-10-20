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Эдем Бекиров: С адекватными русскими надо дружить

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  • 20.10.2019, 18:28
Эдем Бекиров: С адекватными русскими надо дружить
Эдем Бекиров
Фото: НВ

Путинская власть и русский народ – разные вещи.

Крымский татарин Эдем Бекиров, который был освобожден из СИЗО в аннексированном Крыму в рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и РФ, в интервью журналу "Новому времени" рассказал, что россияне писали ему письма поддержки.

"И не только писали. Например, россиянка Валя Мазур, врач, взяла мои документы и пошла в минздрав РФ доказывать, что я не могу с такими заболеваниями находиться в тюрьме. Это уникальные люди. Нельзя сегодня судить по путинскому режиму о русском народе, среди них тоже очень много прекрасных, нормальных людей. Возьмите того же [музыканта] Андрея Макаревича, [актрису] Лию Ахеджакову – уникальные люди", – отметил Бекиров.

Он высказал мнение, что путинская власть и русский народ – разные вещи.

"С адекватными русскими надо дружить. Но с путинской властью и с этим режимом никогда нельзя каких‑то отношений иметь. Потому что эта власть брехливая, врет на каждом шагу, выкручивается и хочет весь мир обдурить, что Украина – это не то государство, с которым надо садиться за стол переговоров", – сказал активист.

Он добавил, что намерен дальше бороться за Украину и Крым.

"Потому что Крым – это и есть Украина, он никогда не будет российским. И мой крымскотатарский народ за это борется", – подчеркнул Бекиров.


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