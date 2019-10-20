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«Пенсионерка сказала, что возьмет с сыновьями вилы для защиты независимости»

  • 20.10.2019, 18:39
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«Пенсионерка сказала, что возьмет с сыновьями вилы для защиты независимости»

Виктор Марчик рассказал, как прошла кампания по сбору подписей в Слониме.

Представителя Белорусского Национального Конгресса и партии БНФ Виктора Марчика в Слониме знают многие. Он неустанно участвует в различных мероприятиях, где нужно отстоять интересы простых людей. Совсем скоро пройдут выборы депутатов «палаты представителей». Виктор баллотируется в депутаты. О том, как он готовится к важному мероприятию, корреспондент «Слонiмскай газеты» узнал из первых уст.

— Недавно закончилась кампания по сбору подписей. Как она прошла?

— Этап сбора подписей проходил очень активно, несмотря на то, что люди живут под страхом потерять работу, за которую получают нищенские деньги. Мы ездили по региону, узнавали проблемы, с которыми народ сталкивается, знакомились со своими потенциальными выборщиками. Народ разуверился в действующей власти, перестал верить системе. Он также начал понимать, что парламентские «выборы» ничего не решают и что наши «депутаты» ничего не делают.

— Почувствовали ли Вы, что люди готовы бороться за свои права?

— Борьба за свои права и справедливые выборы их пока не интересует. Но все чаще народ озвучивает свою позицию по независимости Беларуси от России. Когда мы были в Зельве, одна из женщин пенсионного возраста сказала, что готова с сыновьями взять вилы, чтобы отстаивать независимость. Ее слова меня удивили. Раньше такого не было. Есть же контингент, который плывет по течению: прожили день, чарка-шкварка на столе есть — да и слава богу. Для таких людей основной источник информации — телевизор. Они зомбированы им настолько, что не могут сопоставить слова Лукашенко с действиями. Но таких уже мало. Людям надоела действующая власть и то, что творится в Беларуси. Только одни готовы выйти с вилами в руках, а другие терпят, подстраиваются или уезжают из страны. Но это не выход. Надо объединяться обществу, брать свою судьбу в собственные руки и думать не только о себе, но и о будущем своих детей и внуков.

— Что дало Вам участие в пикетах?

— Прежде всего, общение с народом. Интересно было услышать его мнение. А еще я понял, что люди в нашем округе стараются выживать. Часто рассказывали о своих проблемах. Человек из Озерницы поведал, что просил у райисполкома участок земли. Ему отказали. По его мнению, это не было выгодно чиновникам. И это не единичный случай. На пикетах часто подходили люди, которых я видел впервые, жали руку, благодарили за жизненную позицию и проводимые действия.

— Скажите, а что вообще заставило заняться политической деятельностью?

— Все началось в 2000 году, тогда я работал предпринимателем. Меня не интересовала политика. Я работал на благо семьи. Однако введение новых законов и декретов, касающихся предпринимательской деятельности, заставило нас, предпринимателей, защищать свой бизнес. Мы выходили на митинги, забастовки. В 2005 году я понял, что без участия в политической деятельности наши вопросы сами по себе не решатся. Власть со своими законами и декретами подвигла заняться политикой и стать в оппозицию к политике руководства страны.

— Вашу позицию поддержала семья?

— Не все было однозначно. В те времена, когда я выступил в защиту своей семьи, меня поддержали. Сейчас жена понимает, когда я участвую в различных политических процессах и акциях. Одно обидно, что мои вынужденные действия и политические интересы оказывают влияние на благополучие семьи, и в первую очередь на детей. Моя дочка с двумя высшими образованиями плюс магистратурой — имеет три диплома, из них два с отличием — не может устроиться на работу потому, что отец ее занимается политикой. Меня как отца беспокоит, что она страдает из-за меня. Так не должно быть. Дети не должны отвечать за действия родителей. У нее свое мышление.

— Скажите, а как действующая власть относится к Вашей политической деятельности?

— Чиновники боятся людей, которые открыто говорят о произволе в стране. Боясь перемен, они сравнивают белорусов с теми народами, которые живут хуже нас. Но почему мы должны оглядываться на отсталые страны? Говорят, у нас нет ни нефти, ни газа, мы жить хорошо не будем. Но давайте посмотрим на Литву, Польшу, Германию, Францию, Голландию, Бельгию. Они живут лучше, при этом у них также нет ни газа, ни нефти. Просто у нас деньги разворовываются. Они идут в карман чиновников, в оффшоры.

— Как Вы считаете, нужно ли иметь политические взгляды и знания, чтобы заниматься политикой? У Вас есть эти знания?

— Нужно иметь свои взгляды. Если ты придерживаешься взглядов, которые противоречат законам, направленным против прав человека, то с такими законами нужно бороться. Сегодняшние законы, декреты и указы противоречат Конституции Республики Беларусь. Они наносят вред населению, а потому с ними нужно бороться. Борьба с такими законами — наша политика. Ничего другого не остается. Политические знания у меня есть.

— Есть люди, которые потеряли доверие к власти, относятся ко всему со скептицизмом. Что бы им сказали?

— Самое страшное — потерять веру. Если люди дошли до степени безразличия, они стали зомби. Разбудить их сможет личная трагедия, например, когда власть залезет в их карман, а защитить будет некому.

— Как чувствуете, у Вас есть шанс пройти в «палату представителей»?

— Уже есть предпосылки к тому, что выборы пройдут нечестно, они пройдут по тому принципу, как было раньше. Сборщики подписей за кандидата от власти предупреждали людей о невозможности больше ставить подписи за альтернативного кандидата. В Зельвенском районе с людей требовали едва ли не под расписку, чтобы те не ставили подписи за альтернативных кандидатов. Несмотря на это, с поставленной задачей — собрать необходимое количество подписей — мы успешно справились. Не исключено, что собранные мной подписи зарубят. Но я подстраховался и выдвигаюсь еще и от партии. Дальше будем использовать предвыборную кампанию и работать с людьми.

— Продолжите ли Вы борьбу на выборах до конца, притом что независимых наблюдателей сняли?

— Этот вопрос остается открытым. Властям выгодно, чтобы мы выставляли свои кандидатуры — благодаря нам люди придут на участки. Их голоса просто отдадут моему оппоненту. Не будет ли это предательством?.. Тут не все однозначно. Как правильно поступить, мы этот вопрос будем еще прорабатывать.


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