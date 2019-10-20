Оппозиционный активист: Лукашенко набирает чиновников «с компроматом»4
- 20.10.2019, 19:37
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Белорусы просто не могут назвать компетентных управленцев во власти.
«Управленец – это намного больше, это намного выше и это намного более качественный человек» – считает Александр Лукашенко.
Об этих «качественных людях» «Белсат» спросил у жителей Могилева: кого из действующих государственных чиновников они считают компетентным, профессиональным?
«Ух ты какой вопрос интересный! Чтобы я их еще знал. В Беларуси?».
«Я даже не знаю».
«Я таких не знаю».
«Я даже не могу вам сказать».
«Я никого не знаю и не знаю, что они делают на своих местах».
«Все зависит от уровня жизни: чем лучше мы живем, значит, тем лучше они работают, а нам лучше не становится жить».
Почти четверть века руководящие кадры для страны готовит Академия управления при Лукашенко. Будущие управленцы поинтересовались у главы страны, как проходят дни кадровых назначений: «Раскройте секрет, что происходит, когда выключаются камеры? Какие слова благословения вы говорите кандидатам на руководящие должности?»
Лукашенко рассказал, что с кандидатами проводят собеседование, хорошо изучают их и их семьи, и только после этого подпись руководителя страны финализует назначение.
Активист БНФ Виталий Макаренко cчитает:
«Отчасти берут людей с компроматом, так как на них очень легко нажать в нужный момент, ими очень легко управлять».
Легко и вылететь из заветного реестра, рассказал журналистам бывший начальник главного государственного правового управления Администрации президента Александр Пласковицкий:
«Если ему вздумается, по первой прихоти вылетают оттуда все, кто угодно: он может снять премьера за ложь, может снять председателя «палаты представителей.», так как тот ему перестал быть другом и т.д.».
Может, для того, чтобы не вылететь, армия госслужащих преданно служит Лукашенко, а не народу.