Оппозиционный активист: Лукашенко набирает чиновников «с компроматом» 4 20.10.2019, 19:37

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Белорусы просто не могут назвать компетентных управленцев во власти.

«Управленец – это намного больше, это намного выше и это намного более качественный человек» – считает Александр Лукашенко.

Об этих «качественных людях» «Белсат» спросил у жителей Могилева: кого из действующих государственных чиновников они считают компетентным, профессиональным?

«Ух ты какой вопрос интересный! Чтобы я их еще знал. В Беларуси?».

«Я даже не знаю».

«Я таких не знаю».

«Я даже не могу вам сказать».

«Я никого не знаю и не знаю, что они делают на своих местах».

«Все зависит от уровня жизни: чем лучше мы живем, значит, тем лучше они работают, а нам лучше не становится жить».

Почти четверть века руководящие кадры для страны готовит Академия управления при Лукашенко. Будущие управленцы поинтересовались у главы страны, как проходят дни кадровых назначений: «Раскройте секрет, что происходит, когда выключаются камеры? Какие слова благословения вы говорите кандидатам на руководящие должности?»

Лукашенко рассказал, что с кандидатами проводят собеседование, хорошо изучают их и их семьи, и только после этого подпись руководителя страны финализует назначение.

Активист БНФ Виталий Макаренко cчитает:

«Отчасти берут людей с компроматом, так как на них очень легко нажать в нужный момент, ими очень легко управлять».

Легко и вылететь из заветного реестра, рассказал журналистам бывший начальник главного государственного правового управления Администрации президента Александр Пласковицкий:

«Если ему вздумается, по первой прихоти вылетают оттуда все, кто угодно: он может снять премьера за ложь, может снять председателя «палаты представителей.», так как тот ему перестал быть другом и т.д.».

Может, для того, чтобы не вылететь, армия госслужащих преданно служит Лукашенко, а не народу.