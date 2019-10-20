NZZ: Россия может потерять последние «умные головы» 2 20.10.2019, 19:55

Кремль боится конкуренции.

Этот законопроект вызвал переполох в российской интернет-сфере. Предлагается в будущем разрешить иностранцам владеть не более чем 20% акций значимых российских IT-предприятий, пишет Neue Zürcher Zeitung, (перевод — inosmi.ru).

Кремль берет отечественный интернет-сектор «на короткий поводок», или этот закон «всего лишь» вышел из-под пера кого-то из депутатов от пропутинской партии «Единая Россия», который не разбирается в темах, связанных с Интернетом. Именно на это надеется отрасль, потому что тогда шансы на отклонение этой инициативы довольно хороши. Ведь советники Путина не могут не понимать, какой ущерб может нанести этот закон. Инвесторы, в свою очередь, уже делают выводы: акции российского интернет-гиганта Яндекс потеряли в цене около 20%.

Кто бы ни стоял за этим ограничением, этот «кто-то» не понимает, что когда-то сделало российские интернет-компании сильными. Действительно, им ведь удалось выстоять в борьбе с западными конкурентами! Яндекс на равных противостоит Google в поисковых запросах на русском языке, а его подразделение Яндекс. Такси «поставило на колени» Uber — по крайней мере, в России. Социальная сеть ВКонтакте намного превосходит по охвату Facebook, а молодежь предпочитает общаться в Telegram, а не в Whatsapp. Эти успешные компании появились и выросли в 2000 годах, когда Кремль не обращал особого внимания на интернет-отрасль. Она, в свою очередь, привлекала международных инвесторов и была открыта для экспериментов. В 2011 году Яндекс стал первой российской высокотехнологичной компанией, вышедшей на американскую биржу Nasdaq, и у него когда-то были большие планы по экспансии за рубежом.

Эти времена давно прошли. И хотя еще не все иностранные инвесторы ушли из России, в минувшие годы в России был принят ряд законов, ограничивающих свободу в Сети. По крайней мере, после того как государство решило получить неограниченный доступ к личным данным пользователей и поручило своим хакерам и «троллям» вмешиваться в выборы в других странах, многие инвесторы относятся к интернет-бизнесу в России с осторожностью. Многие российские стартапы не без оснований переносят свои штаб-квартиры за границу, в первую очередь, в США — именно в ту страну, от влияния которой Кремль якобы стремится защититься, принимая вышеупомянутые законы и вводя различные запреты.

Если новый закон действительно будет принят, и для иностранных инвесторов будут возникать новые препоны, российские компании рано или поздно утратят конкурентоспособность, причем не только по причине нехватки капитала на разработку новых продуктов, а еще и потому, что такие законы вызывают у инвесторов ощущение, что у них на шее удавка, которая потихоньку затягивается. А это нельзя назвать благоприятной атмосферой для процветания IT-сферы.

Пока Яндекс еще в состоянии расти на отечественном рынке, предлагая своим клиентам услуги по такси, каршерингу или доставке еды. Но многие предприниматели, стоявшие у истоков отрасли, уже покинули Россию или предпочитают вкладывать средства за пределами страны. Специалисты в области компьютерных технологий входят в число самых мобильных людей в мире. И рано или поздно российские компании потеряют не только инвесторов и «умные головы», но и клиентов, которые уйдут от них как раз к западным конкурентам, которых так боится Кремль и от влияния которых хочет оградить собственных сограждан. Если только тех вообще не изгонят с российского рынка, приняв еще какой-нибудь закон.