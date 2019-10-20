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Еще один рекорд?

  • 20.10.2019, 19:56
  • 1,481
Еще один рекорд?

Погода в Беларуси готовит новые сюрпризы.

Желтый уровень опасности объявлен в Беларуси 21 октября из-за тумана, сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-западный умеренный.

На большей части территории республики будет повышенное атмосферное давление. Днем по северу Витебской области возможны кратковременные дожди.

Температура воздуха минимальная ночью +5…12°С, максимальная днем +14…21°С, по югу +22…24°С.

В Минске ожидается переменная облачность, ветер юго-западный, 3–8 м/с. Температура воздуха днем составит +17…19°C.


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