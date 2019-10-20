Правительство Великобритании исключает возможность отсрочки Brexit 20.10.2019, 20:10

Кабинет министров уверен, что парламент вовремя согласует новую сделку.

Британское правительство считает, что новой отсрочки выхода Великобритании из Евросоюза не потребуется. Об этом министр иностранных дел Соединенного Королевства Доминик Рааб заявил 20 октября, сообщает "Гордон".

По словам Рааба, он уверен, что парламент согласует новую сделку о выходе Британии из ЕС до крайнего срока – 31 октября.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон написал письмо Брюсселю с просьбой об отсрочке, однако не видит причин в ее необходимости, добавил глава МИД.

Он отметил, что правительство имеет "все средства и возможности" для вывода Соединенного Королевства из ЕС до 31 октября.