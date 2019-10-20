Ученые рассказали, какое существо на земле первым научилось стоять в очереди 5 20.10.2019, 20:42

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Иллюстрационное фото

Это первый пример социального поведения.

Умение стоять в очереди впервые появилось у трилобитов. К такому выводу пришли палеонтологи, изучившие окаменелости трилобитов Ampyx priscus, живших на Земле в первой половине ордовикского периода, 480 миллионов лет назад. Теперь эта местность находится в Марокко и на суше, тогда она была морским дном, пишет «Популярная механика».

Окаменевшие членистоногие в момент гибели были выстроены гуськом, в длинную цепочку и таком строю куда-то ползли по морскому дну. Потом что-то случилось и донные животные были похоронены под слоем осадков. Палеонтологи нашли несколько таких цепочек, что, видимо, исключает возможность какой-либо ошибки.

Нечто подобное сейчас свойственно гусеницам шелкопрядов, которые тоже перемещаются в поисках корма гуськом, соприкасаясь своими волосками. Цели такого построения у трилобитов неясны. Возможно, они двигались к нерестилищу, к источнику пищи, или, напротив, убегали от чего-то неприятного. Во всяком случае, это, видимо, самый древний на сегодня пример социального поведения, причем найденный в неожиданном месте и у животных, которых сложно было бы заподозрить в подобных привычках.