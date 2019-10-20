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Фотофакт: Как чилийцы протестовали против повышения тарифов на метро

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  • 20.10.2019, 20:47
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Фотофакт: Как чилийцы протестовали против повышения тарифов на метро
Фото: Martin Bernetti / AFP / Scanpix / LETA

Президент страны был вынужден пойти на уступки.

В Чили несколько дней продолжаются массовые беспорядки, которые начались из-за повышения тарифов на метро в Сантьяго — стоимость проезда увеличилась в среднем на 30 песо, пишет «Медуза». Начавшись в столице, акции перекинулись и на другие крупные города Чили, из-за чего по всей стране было введено чрезвычайное положение, а в самом Сантьяго с 19 октября объявлен комендантский час.

19 октября президент Чили Себастьян Пиньера заявил, что тарифы пока повышаться не будут.

Фото: Martin Bernetti / AFP / Scanpix / LETA
Фото: Martin Bernetti / AFP / Scanpix / LETA
Фото: Martin Bernetti / AFP / Scanpix / LETA
Фото: Martin Bernetti / AFP / Scanpix / LETA
Фото: Martin Bernetti / AFP / Scanpix / LETA
Фото: Martin Bernetti / AFP / Scanpix / LETA
Фото: Martin Bernetti / AFP / Scanpix / LETA
Фото: Martin Bernetti / AFP / Scanpix / LETA

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