На роль основного оружия армии США претендует экзотическая винтовка 1 20.10.2019, 20:33

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В Пентагоне давно рассматривают варианты на смену карабину M4.

Перспективная винтовка RM277 с мощными 6,8-миллиметровыми патронами может стать основным стрелковым оружием армии США.

В Пентагоне давно рассматривают варианты на смену карабину M4 и ручному пулемету M249 SAW. Но претендент должен обязательно превосходить предыдущие образцы по всем основным параметрам, а кроме того, обладать способностью эффективно пробивать новейшие китайские и российские бронежилеты, пишет «Информационное сопротивление».

Американская компания General Dynamics приняла решение участвовать в конкурсе Next Generation Squad Weapons (NGSW), тем самым подтвердив давние слухи о том, что ее новая винтовка будет использовать концепцию булл-пап, при которой спусковой крючок винтовок и автоматов вынесен вперед и находится перед магазином и ударным механизмом.

Это позволяет существенно сократить общую длину оружия, не внося корректировку в длину ствола, а значит, не ухудшать кучность и точность стрельбы, а также эффективную дальность.

General Dynamics приготовила несколько вариантов оружия: один на смену M4, а другой — ручному пулемету M249 SAW. Обе версии используют 6,8-мм патроны с полимерным корпусом. Это позволяет снизить их массу. Участники конкурса NGSW создают свое оружие под этот калибр.

Технические характеристики RM277 пока неизвестны. Есть данные о том, что в нее интегрирована длинная крепежная планка Picatinny Rail с боковыми слотами M-Lok. На боковой части оружия крепится складной механический прицел из смещенных целика и мушки.

Как сообщала группа ИС для оснащения снайперов ВСУ, вооруженных новыми винтовками, начали закупать отечественные патроны .308 Winchester (7,62×51 мм НАТО).