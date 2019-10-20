На «Дожинки» деньги есть, на памятник — нет 4 20.10.2019, 21:24

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В этом году Кревский замок остался без финансирования.

Несмотря на обещания продолжить в этом году очередной этап реставрации с консервацией развалин Кревского замка в Сморгонском районе Гродненской области, работы на стенах так и не возобновились. «Радыё Свабода» выясняла, почему проект заморозили.

Еще в начале года руководитель авторского надзора Владимир Синявский уверял, что с приходом весны строители приступят к восстановлению боевых галерей ближе к замковой башне, а также северо-восточной части стены, где в 1920-х польские реставраторы поставили каменную «подпорку» - контрфорс. Все это планировалось сделать до конца 2019 года.

Однако ни строительные леса, ни бытовки, ни сами строители на территории замка так и не появились. Тем временем крепость ХIV века по всему неукрепленному периметру стремительно осыпается.

Восстановление северо-восточной стены отложено

В Сморгонском райисполкоме, на балансе которого находится объект, журналистам сказали, что средства на ремонт выделяются из фонда поддержки культуры и искусства, самостоятельно региональному бюджету таких расходов не потянуть. К тому же у местной власти сейчас совсем другие заботы - успеть управиться с областными «Дожинками»: времени в обрез, а весь город до сих пор перекопан.

Археологический надзор в Крево осуществляет кандидат исторических наук Олег Дернович. По его словам, на этот сезон средств на консервационно-строительные работы замку не выделялось. Это минус. А плюс, что профинансированы работы над проектом.

«Местные власти, как и все мы, хотели бы видеть восстановленные башни и северную стену, - отмечает историк. - А строительный проект - вещь достаточно дорогая. Так что в этом смысле финансирование консервационых работ происходит. Надеюсь, в следующем году продолжим строительные и исследовательские работы».

В конце прошлого года строители отрапортовали о завершении очередного этапа - консервации северо-западной стены. Эта часть сохранилась лучше других, поэтому решено было начать именно с нее.

Восстановленные стены имеют почти 100 метров длины и на отдельных участках достигают до 10 метров высоты. Туда вернули аутентичные и собранные толокой камни, прогалины заложили красным кирпичом. Как и в случае с Княжеской башней, законсервированной ранее, стену покрыли двускатной крышей. Собрали инструмент и уехали.

Впрочем, аврал и желание уложиться в рамки календарного года в буквальном смысле вылезли боком: с наступлением оттепели в марте обвалился кусок стены, который строители выводили в зимние морозы. Пришлось возвращаться и переделывать заново.

Подключить местных жителей к изготовлению кирпича

Справедливости ради, специалисты обращали внимание и на другие небесспорные моменты. Например, на то, что в процессе восстановления использовали камни приблизительно одного размера, а валуны оставляли про запас. Поэтому складывается впечатление «аккуратного ремонта».

Или относительно того, что в опару строители вкладывают фрагменты-«изюминки». Если старые зодчие вбивали каменные клинья, чтобы уплотнить конструкцию, то теперь укладка выглядит отчасти как декоративная.

Или еще. Верхняя часть стен выводится красным кирпичом. В древности их производили из местной глины, нынешняя выглядит слишком современно. Элементы «новодела» особенно видны на Княжеской башне: серийная продукция диссонирует с аутентичными остатками.

Местный мастер Сергей Бондаренко восстанавливает традиции гончарства и в выходные торгует авторскими сувенирами в палатке возле замка. А в остальное время на своем наделе в соседней деревне Чухны своими руками возводить средневековую конструкцию в пропорции 1:10. На его убеждение, к процессу восстановления оригинала следовало бы подключить здешних жителей, у которых нужные способности «в крови».