Время действенной альтернативы Юрий Рарог

20.10.2019, 21:36

Фото: АР

Все средства хороши, способствующие крушению преступного режима.

В преддверии Форума Свободной России (ФСР) хотел бы обратить ваше внимание на то, что благоприятная политическая ситуация требует активизации системной политической работы. Ибо только достаточно организованное, сильное и верно рассчитанное действие может изменить политическую реальность (закон достаточности). В противном случае, путинская преступная группировка может удерживать власть, теоретически, до бесконечности (закон политической инерции). Успех ФСР зависит от того, насколько творчески он подойдет к делу, как сможет привлечь и организовать прогрессивные силы.

Тут все средства хороши, способствующие крушению преступного режима и построению цивилизованного общества: организация всех оппозиционных сил, разработка программы инновационного развития страны, формирование альтернативного правительства (доминанта стабильности). Люди должны знать, что их ждет, и быть уверены, что хаоса и резни не будет. Что напротив, их ждет довольно быстрое решение наболевших проблем, т.к. пути уже известны и ресурсы есть (конфискация награбленного путинской кодлой даст стартовый капитал для преобразований).

Целесообразно сосредоточиться на таких направлениях работы: формирование альтернативной системы власти, органов местного самоуправления, системы правосудия, народных дружин по защите порядка. Важное значение имеют пропаганда, судебные иски в России и за рубежом, ведение де факто альтернативной внутренней и внешней политики, постепенное вытеснение преступных элементов из правительства, работа с силовиками и чиновниками, вовлечение части из них в работу по переустройству России. Да, это трудно и опасно, но политические риски от бездействия еще выше.

Юрий Рарог, kasparov.ru