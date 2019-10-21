The Times: ЕС готов отсрочить Brexit до февраля 21.10.2019, 7:31

Дипломаты Евросоюза готовы предоставить правительству Бориса Джонсона отсрочку.

В то же время, если премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ранее договориться с парламентом, то сможет заявить о выходе из состава ЕС 1 и 15 числа каждого месяца, пишет «Новое время».

Источники издания также говорят, что в ЕС не исключают того, что Джонсон провалит переговоры с парламентом. В таком случае Евросоюз готов к новому референдуму в Британии.

Европейский союз примет решение по Brexit в ближайшие дни. Возможно, для этого будет созван досрочный саммит ЕС.