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The Times: ЕС готов отсрочить Brexit до февраля

  • 21.10.2019, 7:31
The Times: ЕС готов отсрочить Brexit до февраля

Дипломаты Евросоюза готовы предоставить правительству Бориса Джонсона отсрочку.

В то же время, если премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ранее договориться с парламентом, то сможет заявить о выходе из состава ЕС 1 и 15 числа каждого месяца, пишет «Новое время».

Источники издания также говорят, что в ЕС не исключают того, что Джонсон провалит переговоры с парламентом. В таком случае Евросоюз готов к новому референдуму в Британии.

Европейский союз примет решение по Brexit в ближайшие дни. Возможно, для этого будет созван досрочный саммит ЕС.


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