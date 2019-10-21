Дефицит финансирования малых и средних предприятий в Беларуси составляет $80 миллиардов 21.10.2019, 7:36

В стране нет системы кредитных гарантий.

Малые и средние предприятия Беларуси испытывают колоссальную нехватку финансирования, что не дает им нормально развиваться и двигать белорусскую экономику вперед. Проблема заключается в отсутствии четко в выстроенной системы кредитных гарантий, пишет Сергей Сацук для "Ежедневника".

Во всем мире уже давно признано, что именно МСП являются главным ускорителем экономики страны. Они более поворотливы и мобильны, легко перестраиваются в периоды кризиса и, самое главное, стимулируют деловую активность среди населения.

Как заявил на состоявшейся в Минске конференции глава Представительства ЕС в Беларуси Дирк Шубель, в Германии на долю МСП приходится 93% ВВП, в ЕС этот показатель равен 80%. В Беларуси же до сих пор экономика держится на госсекторе, а "госпредприятия продолжают играть диспропорциональную роль в экономике", накапливая долги, которые тяжелым бременем ложатся на всю страну. И хотя Беларусь в последнее время серьезно улучшила свое положение в отчете Всемирного банка ”Ведение бизнеса“, перейдя в 2019 году с 59-го на 37 место, по ключевым позициям она по прежнему серьезно отстает. Так по налогообложению страна занимает 99 место, а по позиции "Получение кредитов" - всего лишь 85-е.

При этом если для улучшения налогового поля страны государству необходимо поступиться некоторыми серьезными позициями, что всегда вызывает бурные дискуссии, то для улучшения условий кредитования никаких уступок не требуется. Нужно лишь создать соответствующие условия.

Доступно, но не всем

В последнее время, благодаря устойчивости белорусского рубля и беспрецедентному снижению ставки рефинансирования, а вслед за ней и процентов по кредитам, заемные средства в Беларуси стали значительно более доступными. Но даже несмотря на это проценты по кредитам в Беларуси все равно значительно выше, чем в развитых странах. Но главная проблема все же не в этом.

Специфика работы МСП такова, что им трудно предоставить обеспечение по кредитам. Поэтому не важно, какая ставка по кредитам, 2, 5, 10 или 20 процентов, поскольку малому бизнесу без обеспечения все равно не получить средства. Именно с целью развития МСП во всех развитых странах уже десятилетиями действует система кредитных гарантий (СКГ).

Как рассказала ведущий специалист по финансовому сектору IFC Гада Тэйма, малые и средние предприятия Беларуси сегодня испытывают недостаток в финансировании в размере 80,4 млрд долларов. Это очень и очень много. Для сравнения, дефицит финансирования МСП Украины, которых в несколько раз больше, чем в Беларуси, составляет 34 млрд долларов.

В Беларуси разговоры о необходимости создания СКГ ведутся уже давно, но только сейчас вопрос сдвинулся с мертвой точки, когда был запущен механизм предоставления поручительства субъектам МСП по банковским кредитам на базе Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей. С сентября фонд предоставил уже 14 гарантий, а до конца года планирует довести их число до нескольких сотен. Вроде бы процесс пошел, но деловое сообщество относится к нему довольно скептически.

Лучше поздно, чем никогда?

Как заявил председатель Республиканского союза промышленников и предпринимателей Александр Швец, тот факт, что фонд еще 20 лет назад начинал прорабатывать вопрос о предоставлении гарантий МСП и только сейчас начинает понемногу это делать, вызывает грусть.

"С моей точки зрения, что мы начали это делать, однозначно хорошо. Но то, что все так медленно идет - это очень плохо. Я предполагаю, что процесс и дальше будет идти, как обычно, очень тускло. Не хочу вдаваться в подробности, но предполагаю, что процесс будет идти плохо и не активно", - заявил Александр Швец. По его мнению фонд, который действует по индивидуальному праву, выраженному в указе президента, а не в рамках действия всей банковской системы, имел смысл 20-25 лет назад. Даже еще 10 лет назад это могло дать какой-то результат, но только не сейчас.

"После создания Банка развития, место фонда - как одного из элементов Банка развития. Там будет и фондирование, там будет целый мозговой штаб по развитию этих инструментов. То место, которое сейчас занимает фонд, не позволит ему полноценно развернуться с этим вопросом", - уверен председатель Республиканского союза промышленников и предпринимателей.

Между тем, как заявила на конференции юрист адвокатского бюро "Степановский, Папакуль и партнеры", Светлана Валуева, в ходе анализа белорусского законодательства эксперты не обнаружили каких-то фатальных барьеров на пути развития СКГ. Правда, есть несколько норм, которые затрудняют процесс, но их вполне можно откорректировать в ходе правоприменительной практики. Так, например, юристы однозначно высказываются за то, чтобы система кредитных гарантий была прописана в законодательстве, как форма государственной поддержки МСП. Этого пока нет, что затрудняет не только применение, но и развитие нового для Беларуси механизма.