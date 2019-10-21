Стало известно о сбое с ракетой на ядерных учениях в России 21.10.2019, 8:13

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Фото: РИА "Новости"

Учениями руководит лично Путин.

Во время учений стратегических ядерных сил «Гром-2019», финальным этапом которого руководил лично президент России Владимир Путин, произошла нештатная ситуация. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на два источника, близких к Минобороны РФ.

Учебные стрельбы проходили на минувшей неделе, 17 октября. Были проведены пуски ракет с подлодок, надводных кораблей, ракетных комплексов, а также дальних бомбардировщиков.

По данным «Ведомостей», атомный подводный крейсер К-44 «Рязань», входящий в состав 25-й дивизии подлодок Тихоокеанского флота, осуществил лишь один пуск межконтинентальной баллистической ракеты по полигону «Чижа». В то время как на брифинге 14 октября анонсировалось, что будет два пуска. Вторая ракета не вышла из шахтной пусковой установки, в итоге подлодка вернулась в пункт постоянного базирования с неотстрелянной ракетой, пишет издание.

По словам одного из собеседников издания, нештатная ситуация могла произойти из-за отказа некоторых систем подлодки, через которые проходит команда о пуске. Точные причины предстоит установить специальной комиссии, в состав которой вошли представители командования Тихоокеанского флота, Главного штаба ВМФ и оборонной промышленности.

В Минобороны на запрос «Ведомостей» не ответили.