Видеообращение: Противники аккумуляторного завода ответили Лукашенко 16 21.10.2019, 8:51

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Брестчане отреагировали на слова диктатора.

Во время встречи со студентами и преподавателями Академии управления Лукашенко высказался насчет противников вредного аккумуляторного завода в Бресте:

— Я хочу, чтобы и дальше молодежь надеялась только на себя, чтобы более активно себя проявляла. Но гвалтом не кричала там, как я знаю, в Бресте вот эти, а я ж предупреждал, когда у вас был на 1000-летии, что смотрите, у вас некоторые аккумуляторщики эти, начнется предвыборная кампания, и вы поймете, почему они «гвалтовали». Они все выдвинулись кандидатами в депутаты, — сказал Лукашенко. — То есть им пофиг этот аккумуляторный завод, они завтра готовы свинтить в Минск и здесь шататься по этой улице и тихонько себя вести или же гвалтом кричать уже на минских площадях. Им для этого надо было… По-моему, даже кого-то там зарегистрировали из этих людей.

Противников завода, которые уже на протяжении года выходят на главную площадь Бреста и протестуют против решения властей, разозлили слова Лукашенко. Один из лидеров протеста Александр Кабанов даже записал видеообращение на Youtube-канале «Народный репортер»:

- Так вот откуда-то ноги растут. Два года назад абсолютно незнакомые люди встретились возле заводика в Бресте и говорят: «Слушайте, через два года «выборы», давайте пойдем кандидатами в депутаты. А чтобы не просто так идти — давайте пошумим на счет аккумуляторного завода.

А может людям не пофиг на этот завод? На завод, который строят рядом с их домом. Но судя по развитию событий, на завод пофиг именно Лукашенко и его чиновникам.

В Минске тихонько себя вести? Это вы судите по работе этих «депутатов», которых вы туда назначили? Это они себя ведут тихонько. У нас есть своя площадь Ленина, свои голуби. И мы там не «кричим», мы выражаем свое мнение.