Шаг вперед, два шага назад 21.10.2019, 9:50

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«Динамо» Брест, будто барон Мюнхгаузен, вытянул себя за волосы.

Если вдруг ваш уик-энд прошел без белфутбола, мотайте на ус: "Динамо" кое-как выиграло, "Шахтер" проиграл, БАТЭ сыграл вничью. За пять туров до конца чемпионата брестчане опережают на семь очков борисовчан, на десять — солигорцев. И только чудо помешает динамовцам довести гонку до победы, то есть прервать тринадцатилетнею гегемонию БАТЭ, пишет "Прессбол".

Динамо Брест — Слуцк — 3:2

Дняпро — Шахтер — 2:0

БАТЭ — Гомель — 1:1

"Опасений, что БАТЭ останется без чемпионства, нет. Не стал бы говорить, что в гонке поставлена точка", — обнадежил после субботнего матча Алексей Бага. Его команда сама себе осложнила жизнь: сперва поражением на "Маяковке" от "Минска", затем гостевой ничьей с брестским "Динамо", теперь мировой с "Гомелем". Семь очков, будь они не потерянными, а добавленными к приобретенным, сделали бы Борисов лидером. А с учетом матча в запасе у "желто-синих" бы имелось однократное право на ошибку.

"Мы, конечно, расстроились, но будем думать о будущем. Ничего страшного, это не война", — порассуждал после воскресной игры Сергей Ташуев. Как выяснилось, опытного тренера удивил тактический ход соперника использовать четырех защитников вместо трех, и эта ситуация "немного сломала игру". Другая любопытная причина поражения — отсутствие Валерия Громыко и двух других "игроков, определяющих стиль". Ну и, конечно, имевшаяся тринадцатиматчевая беспроигрышная серия, которая должна была рано или поздно закончиться…

"Наша победа показала характер команды в этом году, сильную ментальность и стремление бороться до конца", — резюмировал Марцел Личка. Его дружина сравняла счет в поединке со "Слуцком" на 79-й минуте, вышла вперед на 90-й и на 94-й забила третий гол. Решила задачу, которая оказалась непосильной для БАТЭ и для "Шахтера". Исход непутевых матчей обычно решает исполнительское мастерство футболистов, и в этом компоненте Dynamo Brest Family нет равных. Этим воскресным вечером два мяча забили вышедшие на замену игроки — Кривец и Хобленко. А всего таких "соскамеечных" голов в чемпионате у команды аж семнадцать.

Какие расклады на оставшуюся часть первенства? Ниже — календари предстоящих матчей команд-соперников за трофей. БАТЭ, напомним, проведет на поединок больше, а "Шахтер" получит три очка вследствие гибели столичного "Торпедо".

Динамо Бр: Гомель (г), Шахтер (д), Ислочь (г), Витебск (д), Динамо Мн (г).

БАТЭ: Шахтер (г), Дняпро (г), Ислочь (д), Витебск (г), Динамо Мн (д), Торпедо-БелАЗ (г).

Шахтер: БАТЭ (д), Динамо Бр (г), Славия (д), Минск (г), Городея (д).

Вторая и третья команды высшей лиги сразятся 27 октября, первая и третья — 3 ноября. То есть уже через две недели при нужном раскладе город над Бугом сможет официально праздновать чемпионство. За три тура до финиша — как БАТЭ в 2018-м.

Или как?