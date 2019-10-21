Япония поможет NASA отправить людей на Луну? 21.10.2019, 9:53

ФОТО: CHARTER97.ORG/ИВАН МЕЖУЙ

Токио может помочь в создании «Лунных ворот».

В начале 2019-го NASA объявила о миссии, которая должна доставить людей на Луну уже в 2024-м. Аэрокосмическая администрация США запустила конкурс и отобрала несколько частных компаний, которые должны будут ей в этом помочь, пишет «Вокруг света».

Из нескольких десятков предприятий руководство NASA выбрало 9 финалистов: Lockheed Martin, Astrobotic, Masten Space Systems, Moon Express, Draper, Intuitive Machines, Deep Space Systems, Orbit Beyond и компанию Firefly Aerospace, которая имеет офис в Украине, и которую в 2017-м выкупил украинский предприниматель Максим Поляков.

На днях о своем желании участвовать в этом масштабном проекте заявили власти Японии. Японское космическое агентство обеспечит «техническое сотрудничество» в сооружении орбитальной станции.

В NASA пока не решили, нужна ли им помощь от японской стороны в создании так называемых «Лунных ворот» — большой орбитальной станции, которая будет включать лаборатории, жилье для астронавтов и другие модули.

За разработку первой части орбитальной станции будет отвечать компания из штата Колорадо Maxar Technologies. Эти подрядчики NASA создадут силовую установку, которая будет поставлять электроэнергию и корректировать движение «Лунных ворот».

Стоимость контракта, который NASA ранее подписала с Maxar Technologies, составляет $375 млн, а помогать в разработке первого отсека орбитальной станции будут компании Blue Origin и Draper. Предполагается, что полная масса конструкции вместе с топливом составит около пяти тонн.