Сколько в Беларуси стоит одеть ребенка на зиму 21.10.2019, 10:10

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Сумма несоизмерима с размером детского пособия.

Чтобы холода не застали врасплох, многие мамы заранее покупают зимнюю одежду для своих маленьких детей. В магазинах и на рынках уже вовсю продаются теплые куртки, комбинезоны и обувь.

Сколько в этом году стоит одеть ребенка ясельного возраста на зиму? Соизмерима ли эта сумма с размером детского пособия? Вместе с молодой мамой из Витебска «Витебский курьер» подсчитал стоимость необходимых покупок.

Итак, нужно приобрести зимнюю куртку, утепленный полукомбинезон, обувь и головной убор на девочку двух лет. Где это можно сделать?

Есть как минимум три варианта. Самый дорогой – в специализированных магазинах для детей, самый дешевый – б/у комплект по объявлениям в интернете, относительно демократичный – на рынке.

Выбор зимней одежды для детей на рынке немаленький, а цены во всех точках приблизительно одинаковые. Чуть дешевле стоят болоньевые варианты, чуть дороже – комплекты с мембранной ткани. Что касается обуви, то дутики, валенки и ботинки продаются практически по одной стоимости.

Сколько придется потратить родителям?

Куртка на двухлетнюю девочку – от 50 до 75 рублей.

Полукомбинезон утепленный – от 20 до 30 рублей.

Комплект (куртка+штаны) – 75-100 рублей.

Обувь – 25-35 рублей.

Шапка – 10-15 рублей.

Итого (очень в среднем) – 125 рублей.

Для сравнения в одном из специализированных детских магазинов комплект (куртка+полукомбинезон) – от 150 рублей + обувь от 70 рублей. Итого (как минимум) – 220 рублей.

- Многие мамы, чтобы сэкономить, покупают для своих деток одежду б/у, – прокомментировала молодая мама из Витебска Татьяна. – Объявлений в интернете очень много, большинство вариантов – в отличном состоянии. Это и понятно. Малыши быстро растут, поэтому часто комплект, который был велик этой зимой, в следующем году будет уже мал. Б/у куртку и полукомбинезон можно купить за 35-50 рублей. Из недостатков этого варианта – по объявлениям нужно ездить в разные концы города, чтобы примерить одежду. Без автомобиля это не очень удобно.

Размер пособия на первого ребенка в Беларуси сегодня составляет 376 рублей. Если из них потратить 125 рублей на покупку зимней одежды и обуви на рынке, то останется 250 рублей на остальные нужды малыша.

Что же получается? Детского пособия, чтобы купить зимнюю одежду и обувь для ребенка, хватит. Но вот достаточно ли будет оставшихся средств, чтобы прожить после этого месяц?