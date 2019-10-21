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Боритесь и побеждайте: два новых выигранных дела профсоюза РЭП

  • 21.10.2019, 10:13
Боритесь и побеждайте: два новых выигранных дела профсоюза РЭП

Независимый профсоюз помогает белорусам добиваться справедливости.

Многие думают, что сегодня отстоять своё нарушенное право и добиться справедливости в белорусских судах невозможно, но деятельность независимого профсоюза РЭП свидетельствует об обратном, пишет «Гомельская весна».

В новом видео правовой инспектор данного профсоюза Леонид Судаленко расскажет о двух последних победах — деле гомельчанина Константина Аксёнова, с которого требовали оплаты в более чем 4 тыс. бел. рублей за неверный диагноз врачей и кейсе Владимира Траутера — жителя Буда-Кошелёво, имеющего паспорт Российской Федерации, которого за вождение в пьяном виде сразу же захотели выслать из страны, несмотря на то, что он уже десятки лет живёт в Беларуси, имеет тут семью и детей.


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