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Видеофакт: Голкипер забивает чудо-гол со штрафного

  • 21.10.2019, 10:52
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Видеофакт: Голкипер забивает чудо-гол со штрафного

Шедевр от норвежского футболиста помог его команде победить.

Голкипер забил невероятный гол со штрафного и помог своей команде победить. Необычный эпизод произошёл в матче первого дивизиона чемпионата Норвегии между «Шейдом» и «Улл/Киса», пишет championat.com.

По ходу поединка футболисты «Шейда» вели со счётом 1:0. Под занавес матча «Улл/Киса» заработал штрафной удар. Расстояние до ворота составляло 25 метров. Исполнять штрафной вызвался голкипер Стефан Хагеруп и мощным ударом отправил мяч в девятку ворот, с которым не смог справиться вратарь гостей.

Этот гол вдохновил одноклубников Хагерупа и на 94-й минуте они смогли забить ещё один гол и выиграли эту встречу со счётом 2:1.


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