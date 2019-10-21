Лукашенко: Женщина должна быть 165-175 сантиметров 24 21.10.2019, 11:09

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Надежда Здрок

Диктатор заявил, что женщины именно такого роста — «нормальные».

18 октября по республиканскому телевидению показали диалог Лукашенко и начальницы отдела по образованию Ганцевичского райисполкома Надежды Здрок, пишет 1reg.by.

Обращаясь к Лукашенко она заявила, что она «маленький человек».

«Какой вы маленький, вы нормальный человек! Слушайте, женщине и не нужно быть выше. Я вообще не сторонник женщин под мой рост, под два метра - зачем? Женщина должна быть 165-175 см, это нормально для женщины. Я, конечно, не против высоких-длинноногих... Поэтому вы нормальный абсолютно человек, с моей точки зрения», — ответил Лукашенко.