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Девочка из Зельвенского района, которую избил отец, умерла

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  • 21.10.2019, 11:22
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Девочка из Зельвенского района, которую избил отец, умерла
Фото: Следственный комитет

25-летний мужчина задержан.

Четырехлетняя девочка из Зельвенского района, которую 18 октября избил отец за то, что она его ослушалась, умерла в больнице, сообщили tut.by в Зельвенском сельсовете.

Напомним, по предварительным данным, все произошло около 20.00 в пятницу.

«Мужчина стал трясти девочку, наносил удары руками и ногами. Затем несколько раз бросил ее на тахту, а также в стену, после чего она потеряла сознание. Испугавшись, мужчина вызвал скорую, до приезда медиков сам пытался привести дочь в сознание», — сообщал СК.

В больницу девочку привезли в бессознательном состоянии.

25-летний мужчина задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 14 и п. 2 ч. 2 ст. 139 УК (Покушение на убийство заведомо малолетнего лица).

Девочка вместе с трехлетней сестрой находилась на попечении отца. Детей ранее забирали из семьи, так как они находились в социально опасном положении. Осенью 2018 года детей вернули.

Мать девочек лишена родительских прав.

Мужчина проживал с сожительницей, у которой есть один ребенок.


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