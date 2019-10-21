«Росатом» рассекретил поручение о создании советской атомной бомбы 21.10.2019, 11:50

Первое испытание ядерного заряда состоялось более 70 лет назад.

Госкорпорация «Росатом» в преддверии 75-летия российской атомной отрасли обнародовала секретное поручение о создании советской атомной бомбы, которое правительство СССР дало Конструкторскому бюро № 11 (КБ-11) в июне 1946 года.

Документы опубликованы на портале «История «Росатома»», в специальном разделе «Российской атомной отрасли — 75 лет», пишет ria.ru. Среди них — поручение от первого руководителя атомной отрасли Бориса Ванникова директору КБ-11 Павлу Зернову о создании «под научным руководством Лаборатории № 2 реактивного двигателя «С» (РДС) в двух вариантах с применением тяжелого топлива (С-1) и с применением легкого топлива (С-2)».

«Реактивным двигателем «С» тогда называли атомную бомбу, «тяжелым топливом» — оружейный плутоний, а «легким топливом» — оружейный уран. Помимо плана и сроков, Ванников в письме сообщил, что совет министров «обязал И. В., П. М. и Ю. Б.» ежемесячно докладывать о работах в КБ-11. Испытание атомного заряда для РДС-1 состоялось 29 августа 1949 года на Семипалатинском полигоне.

КБ-11 было главной конструкторской организацией по созданию атомной бомбы (сейчас это Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики в Сарове в Нижегородской области). Лаборатория № 2 Академии наук СССР была научным штабом советского атомного проекта (ныне — Курчатовский институт).

От штаба советской атомной промышленности к «Росатому»

Российская атомная отрасль ведет отсчет своей истории с 20 августа 1945 года, когда советское руководство постановило создать ряд организационных структур, необходимых для развития отечественной атомной промышленности и реализации атомного проекта СССР.

В тот день председатель Госкомитета обороны Иосиф Сталин подписал указ о создании специального комитета при ГКО. Новый орган наделили полномочиями по привлечению любых ресурсов к работам по атомному проекту. Главой спецкомитета стал зампредседателя ГКО и совета народных комиссаров СССР, нарком внутренних дел Лаврентий Берия.

Тем же постановлением предусматривалось создание штаба советской атомной промышленности — главного управления при СНК. Первым руководителем ПГУ стал народный комиссар боеприпасов Борис Ванников.

Впоследствии ПГУ было преобразовано в Министерство среднего машиностроения СССР, позже его преемником стал Минатом. Сейчас всеми ядерными активами России управляет госкорпорация «Росатом», созданная в 2007 году на базе одноименного федерального агентства.