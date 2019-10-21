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«Европейская Беларусь» возвращается на улицы Минска

  • 21.10.2019, 11:59
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«Европейская Беларусь» возвращается на улицы Минска

Агитационные пикеты вы найдете по флагам с «Погоней» и символикой Европейского Союза.

Гражданская кампания «Европейская Беларусь» проводит агитационные пикеты в поддержку зарегистрированных в Минске кандидатов Оксаны Юшкевич, Павла Юхневича, Елены Терешковой, Валерия Бычковского, Артема Черняка и Ольги Николайчик, пишет пресс-служба гражданской кампании. Они пройдут по следующему расписанию:

станция метро «Площадь Победы», выход к магазину «Океан»: 12.00 — 20.00,

станция метро «Площадь Победы», выход к магазину «Каравай»: 12.30 — 20.30,

станция метро «Спортивная», выход к ТЦ «Тивали»: 12.30 — 20.30,

станция метро «Пушкинская», выход к кинотеатру «Аврора»: 15.00 — 19.00,

станция метро «Институт культуры», выход к Академии управления: 15.00 — 19.00,

улица Руссиянова, 7, универсам «Первомайский»: 15.00 — 19.00

Пикеты «Европейской Беларуси» вы найдете по флагам с «Погоней» и символикой Европейского Союза.


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