Подорожник от Анфимова 21.10.2019, 12:17

Фото: «Наша Ніва»

Почему борьба с недобросовестными посредниками закончится ничем.

Лукашенко рассмотрит проект указа по борьбе с недобросовестным посредничеством. Документ предусматривает обязательное согласование вышестоящими органами закупок, осуществляемых за счет государственных средств. Процесс утверждения будет напрямую связан с ценой закупки, сообщает телеканал СТВ.

Накануне коллегии Комитета госконтроля и Генпрокуратуры провели совместное заседание, посвященное мерам по пресечению необоснованного посредничества. Пресс-служба КГК опубликовала подробности заседания, озвучив итоги расследований. Прозвучавшие во время заседания цифры и заявления заставляют задуматься об эффективности будущего указа.

Урон ценой в 3% ВВП

Для начала приведем несколько цифр. За 9 месяцев 2019-го органами финансовых расследований КГК выявлено 73 преступления, связанных с незаконным посредничеством.

— Если оцифровать масштабы необоснованного посредничества в нашей стране, то это около 3% ВВП. В карманах дельцов оседает более 1,5 млрд долларов, — заявил глава КГК Леонид Анфимов.

На заседании прозвучали конкретные факты. Так, например, из-за необоснованного посредничества при участии Управляющей компании холдинга «Белорусская цементная компания» и организаций цементной промышленности дополнительные расходы цементных заводов в 2017-2019 годах составили около 8 млн рублей.

Масштабы проблемы

По данным КГК, факты необоснованного посредничества установлены практически во всех сферах хозяйственной деятельности. Многочисленные нарушения зафиксированы при закупках запасных частей в агропромышленном комплексе и ЖКХ, а также в организации общественного питания в учреждениях образования и здравоохранения. Речь идет о закупке ветеринарных вакцин в 2—2,5 раза дороже, чем у прямых поставщиков. О закупке питания в больницы Могилева и Минска — в некоторых случаях оптовые надбавки посреднических структур доходили до 243%.

Почему так происходит

Комитет госконтроля перечислил причины необоснованного посредничества: коррупционные проявления, недобросовестность участников закупок, отсутствие изучения конъюнктуры цен на закупаемые товары — в случае с цементными заводами закупки материальных ресурсов происходили без проработки возможности их приобретения напрямую у производителей.

Называли и другие причины: низкий уровень подготовки специалистов по закупкам, неучастие производителей в проводимых процедурах закупок, слабый контроль за проведением закупок вышестоящими органами и т.д.

Будет ли прок от нового указа?

— Система закупок должна быть понятной, прозрачной, открытой и свободной от недобросовестных посредников, — прозвучало на заседании коллегий КГК и Генпрокуратуры.

Это еще одно откровение, заставляющее задуматься. Ведь получается, что до сих пор у нас действует далекая от идеала система закупок — непрозрачная, закрытая, удобная для серых схем.

Озвученные контролерами цифры звучат как приговор неэффективной системе госуправления. И новый указ здесь напоминает лист подорожника, которым пытаются лечить открытый перелом.