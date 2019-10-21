CМИ установили личность одного из погибших в Ливии наемников «ЧВК Вагнера» 21.10.2019, 12:58

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Минобороны РФ скрывает информацию о погибшем.

Одним из погибших недавно в Ливии россиян оказался, по данным znak.com, екатеринбургский журналист, бывший пресс-секретарь службы спасения "Сова" 55-летний Евгений (Жаксыбай) Илюбаев. Он принимал участие в гражданской войне на территории Сирии и Ливии как сотрудник ЧВК (предположительно, это "ЧВК Вагнера", контролируемая Евгением Пригожиным). Его похоронили на прошлой неделе на его родине в поселке Новоорск Оренбургской области.

О смерти Илюбаева в Ливии на условиях анонимности рассказал собеседник из окружения бывшего журналиста. "Последние несколько лет он неоднократно выезжал в зоны вооруженных конфликтов. Был в Сирии. Насколько знаю, ездил в составе ЧВК. Около года назад за участие в спецоперациях получил медаль "За отвагу". Говорили даже, что награды им вручал лично Владимир Путин. Поездка в Африку стала его последней командировкой. Когда пошли сообщения, что наши погибли в Ливии, почему-то сразу появились плохие мысли. Стали выяснять, нет ли его среди погибших. Так и случилось. Где-то две недели назад родственникам позвонили, сказали приезжать на опознание", — рассказал источник. Также источник сообщил, что Илюбаева похоронили в Новоорске (Оренбургская область), где он родился, "в родовой усыпальнице".

Смерть Илюбаева в ходе боев в Ливии подтвердил также собеседник из числа ветеранов боевых действий в Донбассе, который продолжает поддерживать отношения с теми, кто выезжает с Урала в зоны локальных конфликтов.

Официального подтверждения гибели Илюбаева в Ливии нет.

Илюбаев — ветеран войны в Афганистане. В 1992 году окончил журфак Уральского госуниверситета, с 1996 по 2012 год работал пресс-секретарем службы спасения "Сова", возглавлял информационное агентство ООО "Телевизионная Служба спасения". В 2015 году Илюбаев размещал объявления о том, что ищет работу, на специализированных сайтах. "Активная гражданская позиция, патриот. Статус: спасатель РФ. Обладаю навыками аварийно-спасательной работы, оказания первой медицинской и психологической помощи", — говорилось в резюме.

На Илюбаева в Верхней Пышме зарегистрирована компания ООО "ТВ Спас". Согласно данным СПАРК, он является соучредителем и владельцем 40%. Одно из последних мест прописки, которое указывал Илюбаев, находится в поселке Кедровое рядом с Верхней Пышмой, где Znak.com уже находил бойцов ЧВК, участвовавших в боевых действиях на территории Сирийской Арабской Республики.

О гибели бойцов "ЧВК Вагнера" в Ливии стало известно в начале октября. Всего погибло от 10 до 35 погибших. Первые сообщения о гибели россиян в Ливии появились 9 сентября в арабоязычном микроблоге, затем аналогичные сведения появились на канале "Аль-Джазира", в материале агентства Bloomberg. Сообщалось также, что от 10 до 35 человек стали жертвами авиаудара, который самолеты Правительства национального согласия нанесли по позициям Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара.

Как писала "Медуза", 15 погибших были родом из Свердловской области, из них как минимум двое — екатеринбуржцы. Это Артем Невьянцев (позывной Халк) и Игнат Боричев. Боричев, в частности, воевал в Донбассе. Его брат, Роман Боричев, по некоторым данным, погиб при покушении на бывшего министра обороны "ЛНР" Александра Беднова.