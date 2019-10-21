Павел Юхневич: Сотни тысяч белорусов готовы защищать независимость нашей страны 21.10.2019, 13:17

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Павел Юхневич

Идея «Погони» заложена на генетическом уровне у белорусов.

Кандидат в депутаты от «Европейской Беларуси» по Пушкинскому избирательному округу №103 Минска Павел Юхневич, рассказал о своей агитационной кампании пресс-службе гражданской кампании.

- Расскажите о впечатлениях от первого месяца кампании. Что получилось, что нет?

- По итогам первого месяца кампании, получилось привлечь внимание. Старт был достойным, провели десятки пикетов по Минску. Может быть, не получилось вовлечь большего количество людей, но сейчас, уже после регистрации, приходят новые сторонники и присоединяются к активной деятельности.

- Вы общались с людьми на пикетах. Что больше всего запомнилось?

- Бодрое настроение людей, всем очень нравятся флаги с «Погоней». Наш герб не зря имеет многовековую историю и является одним из самых древних в Европе. Идея «Погони» — защита своей земли — заложена на генетическом уровне у белорусов. Это то, что объединяет огромное количество наших соотечественников вне зависимости от их политических взглядов. Положительная реакция людей на национальную символику – это то, что мне запомнилось больше всего.

Также стоит отметить критическое отношение большинства минчан к сегодняшним властям.

Я могу сказать, что реакция была не столько по пикетам, но и в соцсетях. Люди стали положительно реагировать, когда я опубликовал информацию о том, что буду участвовать в этих «выборах». Было много личных сообщений, как и от моих друзей, так и от совершенно не знакомых мне ранее людей. И вышло так, что те люди, которые поддержали меня в социальной сети – они первыми стали членами моей инициативной группы.

Все понимают, что «выборы» — сомнительное мероприятие в нашей стране, но, вместе с тем, понимают, что мы не просто так принимаем участие в этой кампании. Я чувствую сильную поддержку от людей.

- Некоторых членов нашей команды не зарегистрировали, несмотря на то, что они выполнили все требования закона. Как думаете, почему?

- Власти уже не первые такие «выборы» проводят, и у них уже отработана схема, по которой они решают кого пропустить, а кого — нет. Все мы были к такому сценарию. Делать из этого трагедию не стоит, поскольку у нас не стоит задача попасть в «парламент», а задача наша заключается в том, чтобы быть на улицах города и общаться с людьми. Даже если не зарегистрировали – ничего страшного в этом не вижу, все равно мы вместе будем работать ради общих целей.

- Какие вопросы и проблемы будете поднимать на этапе агитации?

- Прежде всего, вопрос о сохранении независимости нашей страны, потому что без этого все остальное не имеет никакого значения. Слишком много вызывающей тревогу информации появляется в последнее время. Создаваемая властями атмосфера секретности вокруг этой темы не успокаивает людей, а наоборот. Очевидно, что стратегия России состоит в поглощении Беларуси. Очевидно и то, что адекватного ответа на это у сегодняшних властей нет.

Не менее остро стоит проблема Островецкой АЭС. Ее строят российские специалисты, размещена она у самой границы с Литвой. Чуть ли не каждый день поступает информация об авариях и нарушениях на стройке. Это вопрос безопасности не только для белорусов, но и всего региона.

- Вы назвали одной из главных тем защиту независимости. Как нам этого добиться, учитывая тайные переговры Лукашенко и Путина, а также ту информацию, которая появлялась в СМИ?

- Каждый для себя должен решить: он хочет жить в независимом европейском государстве, каким мы сейчас формально считаемся, либо в каком-то регионе России. Если мы хотим защищать независимость, то просто можно говорить на родном, белорусском языке, носить национальную символику, объяснять своим детям, родственникам, коллегам, какие возможности открываются перед ними в европейской свободной Беларуси, насколько это важно для нашего будущего.

Я не так давно прочитал мнение одного человека, который, прямо скажем, далек от политики. Он написал, что в случае, если для Беларуси будет реальная угроза утраты суверенитета, то миниум, тысяч 150 на улицы Минска выйдет. Меня очень порадовал такой оптимизм. Я сам согласен с тем, что в какой-то критический момент сотни тысяч белорусов выйдут на улицы своих городов. Не только сторонники оппозиции — независимость у нас одна на всех.

- Вы один из основателей легендарного движения «Зубр», проводили много уличных акций. Что посоветуете новому поколению молодых активистов?

- Всем молодым активистам я могу сказать одно: Ребята, пора брать ответственность за страну на себя. Никому, кроме нас не нужна сильная и свободная Беларусь. Мы — великий народ с многовековыми традициями борьбы и сопротивления. Мы бросали вызов сильнейшей империи мира. Мы выжили, несмотря на 300 лет оккупации — примеров подобного не так уж и много в истории. Неужели мы не сможем справиться с теми вызовами, которые есть сейчас?