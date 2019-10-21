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Ученые назвали неочевидные признаки одаренности ребенка

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  • 21.10.2019, 13:22
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Ученые назвали неочевидные признаки одаренности ребенка

Обычно одаренность проявляется еще в раннем детстве.

Ученые выделили признаки, которые могут указывать на одаренность детей, пишет lenta.ua. И дело не только в высоких интеллектуальных и творческих способностях. Обычно одаренность проявляется еще в раннем детстве.

Нередко ребенок с высоким интеллектом кажется замкнутым, сталкивается в раннем детстве с депрессией и тревожностью. Одаренные дети лучше работают самостоятельно. Им тяжело приходиться в команде.

Повиноваться им не нравится, поэтому если приходиться работать с кем-то, они предпочитают быть лидерами. Несмотря на высокий уровень эмпатии, одаренный ребенок терпеть не может глупых людей. Также таким детям тяжело сдерживать свои эмоции, они могут быть раздражительными.


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