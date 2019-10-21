Лукашенко: Русского россиянина Володю Мулявина мне пришлось поднимать на высоту 66 21.10.2019, 13:32

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Диктатор отметился новой небылицей в стиле «стихов Быкова».

Об этом Лукашенко заявил на встрече с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, благодаря его за помощь в установке в Минске памятника музыканту Владимиру Мулявину, сообщает БелТА.

«Ваш подарок - памятник - дорогого стоит. Мы внимательно относимся к памяти Владимира Мулявина, поддерживаем все его творчество. Это наша общая гордость — Володя Мулявин, которого я очень хорошо знал, с которым был очень дружен. После националистического угара (несколько лет в Беларуси и это было) мне пришлось его как нашего, русского человека, поднимать на высоту», — заявил Лукашенко.