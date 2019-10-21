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Cегодня на телеканале «Беларусь 3» выступит активистка «Европейской Беларуси» Полина Шарендо-Панасюк

  • 21.10.2019, 13:44
  • 1,841
Cегодня на телеканале «Беларусь 3» выступит активистка «Европейской Беларуси» Полина Шарендо-Панасюк
Полина Шарендо-Панасюк

Также вы можете поддержать кандидата в депутаты на пикете.

Об этом сообщила сайту Сharter97.org сама активистка гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полина-Шарендо Панасюк. Выступление можно будет увидеть на телеканале «Беларусь 3» с 19:00 до 19:15.

Также сегодня вы можете присоединиться к агитационному пикету кандидата в депутаты по Бресту возле кинотеатра «Беларусь». Пикет будет проходить с 16:00 до 19:00.


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