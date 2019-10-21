Видеофакт: В Каменной Горке мужчина и две девушки прошлись по крыше авто 5 21.10.2019, 13:59

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Они оторвали «дворник».

Сотрудники милиции установили личности молодых людей, которые в Каменной Горке повредили автомобили. Об этом tut.by сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент произошел рано утром 13 октября на автомобильной стоянке, расположенной на улице Люцинской. Молодые люди попрыгали по крыше автомобиля и оторвали щетку стеклоочистителя.

Сотрудники милиции установили злоумышленников. Ими оказались 30-летний мужчина, а также 18-летняя девушка и ее 15-летняя сестра. По словам задержанных, они повредили автомобили, потому что были пьяны и в хорошем настроении.

Материалы проверки по данном факту передали в Следственный комитет для дачи правовой оценки. За совершение умышленных действий, грубо нарушающих общественный порядок и выражающих явное неуважение к обществу, сопровождающихся уничтожением или повреждением чужого имущества, молодым людям может грозить наказание в виде ареста, или ограничения свободы на срок до трех лет, или лишения свободы на срок от одного года до шести лет.