Белорусского писателя номинировали на престижную международную премию 1 21.10.2019, 14:10

Петр Васюченко

Ее называют «нобелем» в детской литературе.

Белорусский писатель Петр Васюченко посмертно номинирован на международную премию ALMA Astrid Lindgren Memorial Award — самую престижную в сфере детской литературы, пишет tut.by.

Список номинантов был объявлен на Международной книжной выставке во Франкфурте. Среди них впервые оказался автор из Беларуси — исследователь литературы и писатель Петр Васюченко.

Как правило, в список претендентов на премию попадают лучшие детские писатели, иллюстраторы и организации, которые знакомят детей с книгой.

ALMA Astrid Lindgren Memorial Award была основана в честь шведской детской писательницы Астрид Линдгрен. По престижности ее приравнивают к «нобелю» в детской литературе. Вручение премии пройдет 31 марта 2020 года на книжной ярмарке детской литературы в Болонье.

Получить премию сможет один из 237 кандидатов из 68 стран. Среди них — 46 процентов женщин, 51 процент мужчин и 3 процента — организации.

Петр Васюченко — известный белорусский литературовед и писатель, автор многочисленных литературоведческих исследований, пьес, которые ставились в белорусских театрах, иронических детских стихов про животных и экологических сказок. А еще он был популярен как создатель двух уморительных персонажей — панов Кублицкого и Заблоцкого.

Год назад на книжных прилавках появился его роман-сказка «Дзівоснае лета паноў Кубліцкага ды Заблоцкага».

Петр Васюченко умер 25 августа 2019 года, ему было 60 лет.