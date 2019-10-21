Экспорт белорусских грузовиков упал вдвое

Экспорт белорусских грузовиков упал вдвое2
- 21.10.2019, 14:50
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«МАЗ» продолжает работать на склад.
Сокращение экспорта карьерной техники негативно сказывается на показателях поставок за рубеж грузовиков в целом, пишет belmarket.by.
В январе-августе экспорт самосвалов, предназначенных для эксплуатации в условиях бездорожья, упал на 46,4% до 576 единиц. В стоимостном выражении он снизился на 22,4% до 491,6 млн долларов, свидетельствуют официальные данные Белстата.
Снижение произошло на большинстве направлений. В Россию экспорт упал вдвое до 413 машин. При этом в стоимостном выражении он снизился только на 7% до 380,58 млн долларов.