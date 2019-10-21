В Польше будут устанавливать солнечные батареи на предприятиях 1 21.10.2019, 14:56

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Дочернее предприятие Польского нефтяного и газового концерна PGNiG вводит на рынок новый продукт.

Дочернее предприятие Польского нефтяного и газового концерна PGNiG вводит на рынок новый продукт - солнечные батареи для предприятий, передает «Польское радио».

Председатель дочерней компании Польского нефтяного и газового концерна Хенрык Муха сказал, что новый продукт является очень экологичным. Он подчеркнул, что эта идея родилась в результате растущего интереса к этой технологии со стороны клиентов компании.

«Сегодня наши клиенты – различные предприятия – ищут способы оптимизировать расходы, связанные с газом или с электроэнергией, или другие расходы, связанные с энергетикой. Фотовольтаика прекрасно справляется с этими задачами. Каждый предприниматель сможет воспользоваться нашим предложением при условии, что он является клиентом Польского нефтяного и газового концерна. На какую долю рынка мы рассчитываем? Я думаю, что несколько процентов в течение ближайших 24 месяцев», - сказал Хенрык Муха.

Дочернее предприятие PGNiG пригласило к сотрудничеству компанию Korab, занимающуюся, среди прочего, производством солнечных батарей.

«Эта компания будет принимать участие во всем процессе, начиная от локального видения, установки солнечных батарей и заканчивая предоставлением услуги на определенный период», - добавил он.

Солнечные батареи для предприятий - это первый этап, ведь в будущем компания хочет предоставлять такого рода услуги индивидуальным клиентам.