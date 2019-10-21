Названы лучшие фотографы дикой природы 2019 года 21.10.2019, 15:11

Фото: Stefan Christmann

В этом году на конкурс было подано 48 тыс заявок от профессиональных фотографов и любителей из 100 стран мира.

15 октября на торжественной церемонии в Лондоне в Музее естествознания назвали имена победителей конкурса Wildlife Photographer Of The Year 2019, пишет «Новое время».

Главный приз получила фотография китайского фотографа Йонкин Бао «Момент», который поймал тибетскую лису и сурка за секунду до начала смертельной схватки. Снимок был сделан в горах Циляньшань ранней весной. Сурок встретил лису и стал в стойку, предупреждая о появлении хищника своих сородичей.

«Снимок сочетает в себе комичность и кошмар ситуации одновременно. С фотографической точки зрения был пойман просто идеальный момент, — сказал председатель жюри Роз Кидман Кокс, объявляя имя победителя, — Выразительность поз держит вас в замешательстве, и нить энергии между поднятыми лапами, кажется, держит главных героев в идеальном равновесии», —сообщает Forbes.

Всего награды получили 20 лучших фотографий дикой природы в различных категориях.

Британский музей естествознания проводит конкурс Лучший фотограф дикой природы уже 55 лет подряд. В этом году на конкурс было подано 48 тыс заявок от профессиональных фотографов и любителей из 100 стран мира.

Заявки на соискание премии Лучший фотограф дикой природы 2020 года принимаются в период с 21 октября по 12 декабря 2019 года.