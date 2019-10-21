Белорус Борис Пуховский - лучший разыгрывающий 5-го тура Лиги чемпионов
- 21.10.2019, 15:55
Гандболист забросил 12 мячей в матче с «Порту».
Белорусский легионер "Мотора" Борис Пуховский признан лучшим разыгрывающим 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов, пишет pressball.by.
Наш соотечественник забросил 12 мячей в матче с "Порту" (35:35).
Step this way to discover which 7 players shined brightest in Round 5 of the VELUX EHF Champions League!— EHF Champions League (@ehfcl) 21 октября 2019 г.
Vote for the Player of Round 5 🗳️https://t.co/ZfqJlfjhRt#ehfcl #veluxehfcl @psghand @FCBHandbol #AalborgHåndbold @pickhandball #HCMotorZaporozhye @thw_handball @SPRWisla pic.twitter.com/WAqjMV3Sxb