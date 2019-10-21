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Белорус Борис Пуховский - лучший разыгрывающий 5-го тура Лиги чемпионов

  • 21.10.2019, 15:55
Белорус Борис Пуховский - лучший разыгрывающий 5-го тура Лиги чемпионов

Гандболист забросил 12 мячей в матче с «Порту».

Белорусский легионер "Мотора" Борис Пуховский признан лучшим разыгрывающим 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов, пишет pressball.by.

Наш соотечественник забросил 12 мячей в матче с "Порту" (35:35).


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