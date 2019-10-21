Ян Яцек Комар: Россия чувствует себя в ловушке 2 21.10.2019, 16:05

Ян Яцек Комар

Aмериканские военные в Литве – холодный душ для Кремля.

В Литве появились первые американские военные из батальона, который будет дислоцироваться в Пабраде на расстоянии в несколько десятков километров от Вильнюса. Что означает появление сотен военнослужащих вооруженных сил США в Литве для сайта Charter97.org рассказал литовский политический обозреватель Ян Яцек Комар.

- Присутствия американских войск в Литве, что это меняет в области международной политики и безопасности?

- Это очень важный аспект обеспечения безопасности не только для Литвы и других стран региона. Здесь мы говорим прежде всего о физической безопасности, а далеко не только о кибернетической безопасности. Понятно, что присутствие американских войск очень беспокоит правительства некоторых стран. Конечно, когда мы говорим о этих некоторых странах, мы обычно имеем в виду Россию. Есть и другие страны, которым совсем не нравится политика Литвы и их правительства с радостью сделают все, чтобы изменить политику Вильнюса в отношении соседей. Так, например нынешние белорусские власти критически относятся к политике Литвы в области энергетики. Напомним, что власти Литвы делают все, чтобы никто в Европе не покупал энергию у АЭС в Островце.

У нас только что была хакерская атака на министерство иностранных дел Литвы. Кто-то пытался распространять от имени Министерства иностранных дел информацию о том, что литовские власти предлагают построить американскую военную базу и разместить в ней ракетно-ядерные ракеты. Отголоски конфликта между Турцией и курдами в Сирии здесь отчетливо видны. В попытке остановить вооруженную интервенцию турок США заявили, что они заберут свои ядерные боеголовки с базы расположенной на территории этой страны. Где-то же американцы должны будут их поставить. Может, в Литве?

Пока неизвестно, кто стоит за этими хакерскими атаками. Кого волнует социальное настроение в Литве? Кого волнует еще больший конфликт между США и Европой? Как вы знаете, Литва во многих спорах между США и Европой не занимает четкую проевропейскую позицию. Кто-то может пожелать посеять семена неуверенности.

- Военные США в Литве – что это значит для России?

- Можно сказать, что Россия всегда была против любого присутствия войск НАТО, особенно США, на территории не только бывших советских республик, но и стран бывшего социалистического лагеря. Достаточно посмотреть на резкую реакцию Москвы на начало переговоров о возможности предоставления такой базы в Польше, недалеко от границы с Калининградом. Россия чувствует себя в ловушке, но в то же время не понимает, что именно ее агрессивная политика восстановления влияния в странах бывшего СССР и странах бывшего социалистического лагеря вызывает аллергическую реакцию в этих странах. Такие страны, как Литва и Польша, делают все, чтобы устранить влияние России. Эти страны боятся снова попасть в зависимость от России. Опасения наших стран подкрепляются нынешней политикой Кремля в отношении Украины, Ближнего Востока или Южной Америки.

- Как вы думаете, почему Пентагон решил увеличить свое присутствие в Балтийском регионе?

- На этот вопрос нет однозначного ответа. Конечно, на это повлияли такие ситуации, как напряженность в американо-германских отношениях. Президент США Дональд Трамп понял, что каким-то образом нынешний самый важный партнер в Европе должен быть наказан, перенеся часть этого партнерства в другие регионы. С другой стороны, американцы прекрасно понимают, что, хотя этот шаг будет сильно раздражать россиян, это также будет холодным душем для громогласных заявлений Кремля. Трамп в свою очередь убежден, что российские военные не посмеют атаковать американских солдат.

Таким образом, это обеспечивает Литве и Прибалтике большую защиту от физического нападения. Но, как показывают недавние события, это не защищает от других типов атак, которые не менее опасны в современном мире.