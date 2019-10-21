Как электрик птицефабрики пошел в IT и стал разработчиком 1 21.10.2019, 16:18

Фото: Максим Малиновский

Александр Похолкин успел даже поработать в Москве на стройке.

Александр Похолкин после школы поступил в Городокский государственный аграрно-технический колледж и выучился на электрика, пишет «Онлайнер».

Говорит, премудростями лампочек и провóдок увлекался с детства: без учебников знал, где ноль, а где фаза. Дальше парень работал на птицефабрике, московских стройках, потом появилось желание «пойти в айти». Теперь возвращаться к электрике не хочет.

Инженер на фабрике и заработки в Москве

— После колледжа я попал по распределению на Витебскую бройлерную птицефабрику, это одно из очень крупных предприятий области. Где-то через семь месяцев, в 2009 году, меня уже назначили ведущим инженером-энергетиком. Это было очень круто: считай, только закончил техникум и уже ведущий инженер крупного предприятия. Проработал около четырех лет, после чего начались какие-то разногласия с руководством.

Тогда было очень модно уезжать в Россию на заработки, и я тоже повелся: деньги обещали хорошие. Поехал в Москву на стройку, работал электриком и арматурщиком, зимой отвечал за обогрев бетона, чтобы он не замерз. Сама Москва не особо понравилась: грязно, многолюдно. Но заработки помогли выплатить кредит за машину, а мне это как раз и нужно было. В общем, через год я вернулся в Витебск.

Денег и работы в области было не особо много. Нашел вакансию электрика в казино — обслуживал игровые автоматы. Но проработал там недолго: атмосфера очень тяжелая. Люди, как правило, подвыпившие, в зале постоянно накурено.

Фото: Максим Малиновский

Открываешь аппарат, в котором пьяный гость выдавил кнопки, и рядом этот кент сидит: «Э, где мои бабки?»

Кстати, в автоматах есть режимы немного в пользу казино, чуть в пользу игрока и нейтральный. Зависит уже от того, как казино хочет. Не знаю, насколько это легально, но раз такое ПО заложено в автоматы и они сертифицированы — значит, все должно быть честно.

После казино я стал думать, чем вообще дальше заниматься. Друг предложил поехать в Минск — мол, столица, работы много, денег тоже. И тут я подумал, что после Москвы уже ничего не страшно. Нашел строительную компанию, которая предоставляла жилье, и, работая на нее, параллельно искал другую работу. Потом с тем самым другом попал в электромонтажную компанию. Дальше меня пригласили на собеседование в компанию, которая занимается эксплуатацией недвижимости и клинингом. Сразу предложили позицию инженера. Мне это понравилось: сколько можно техником ходить? У меня все-таки образование высшее есть, я его параллельно получал в Витебском государственном технологическом университете.

Первое «попадание в IT»

— На выбор дали три работы: закончить стройку и ввести в эксплуатацию СТО, руководить мобильной бригадой и обслуживать административные и хозяйственные здания в aдминистрации ПВТ. Первые два варианта как-то не особо понравились, а третий — это же прямо Кремниевая долина. Причем заказчик очень серьезный, и многие ребята отказывались. А я как-то подумал, что ничего не теряю, можно попробовать.

В двух словах о том, чем нужно было заниматься. Суть: есть здания, которым нужно обеспечить бесперебойную работу. Электричество, отопление, снабжение водой — мне нужно сделать так, чтобы все это постоянно было и не вызывало неудобств у людей, которые там работают. Допустим, в спортзале лампочка перегорела: получаешь заявку, отправляешь мастера, контролируешь, чтобы неисправность была устранена. Проработал четыре с половиной года. Все было до того отлажено, что я мог приехать в обед и уехать до конца рабочего дня.

Затем управляющий aдминистрацией ПВТ предложил мою кандидатуру на освободившееся место специалиста по обслуживанию зданий. Получилось, что я перешел из компании, которая занималась обслуживанием, непосредственно в aдминистрацию ПВТ. Прежний работодатель, конечно, удивился: был посредником, а сейчас оказался на другой стороне. Работа была намного сложнее, много бумажных дел. На тебе куча документов, постоянно что-то кому-то пишешь, отправляешь, регистрируешь. Я уже больше времени проводил за компьютером, а не ходил осматривал объекты.

Фото: Максим Малиновский

Верстка и дизайн

— Сталкиваясь с сотрудниками IT-компаний, я видел, какие у них условия, уровень жизни, примерные доходы. Постепенно крепла мысль: «А почему я так не могу?» Параллельно с работой начал заниматься версткой — HTML и CSS. Просто открывал на YouTube онлайн-курсы (их сейчас очень много) и выбирал те, которые более наглядны, — я визуал, мне надо сразу видеть результат работы. Потом даже несколько мелких заказов по дизайну и верстке выполнил. Однажды для спортивного клуба, куда ходил, сделал сайт: старый был очень уж кривой, и я решил бесплатно создать новый. И мне плюс в портфолио, и руководству клуба польза. Но работа не пригодилась: клуб решил заказать сайт у сторонней компании.

Параллельно начал изучать JavaScript. Часто было так: не работает, а ты голову ломаешь — ну что не так, вроде же все правильно сделал, прямо по видеоуроку. Отойду на диван, чуть отвлекусь, затем вернусь, попробую снова — и начинает работать. Это, конечно, очень прикольно, таких моментов много было. Дальше углубился в дизайн, хотел фрилансом заниматься. Одна компания пригласила на собеседование. Потом звоню, спрашиваю, что и как. Они отвечают: «Из пятнадцати кандидатов осталось трое, включая вас». Я подумал, что это очень даже неплохо. Потом уже двое осталось — я и девушка. Помню, тогда еще мысль была: «Ну девчонок же обычно не хотят на работу брать». И я уже начал радоваться, что работа моя. Потом звонят: «Александр, мы взяли девушку». А я к тому времени уже уволился из aдминистрации ПВТ.

Несколько месяцев сидел без работы. Честно говоря, хотелось просто отдохнуть, к тому же больше времени на обучение оставалось. Начал гулять по вакансиям, увидел позицию front-end-разработчика в VRP Consulting. А я же учил front-end, и как раз понравилось, что нужен веб-разработчик. Они использовали Salesforce. Погуглил: вроде интересно, крупные компании работают с этой технологией. Тогда же я нашел работу в другой компании, тоже айтишной — но уже в поддержке. Прошел собеседование, начался следующий этап. Из VRP Consulting тоже звонить начали. Надо было выбирать. От работы в поддержке отказался, хотя тогда еще не знал, смогу ли стать разработчиком и вообще попаду ли в учебную группу.

Мне дали тестовое задание с дедлайном 23 апреля — а это мой день рождения. Как раз красиво получалось: хотел себе подарок на 30-летие сделать — попасть в IT. Тестовое задание состояло из двух частей: первая довольно простая, но если выполнишь вторую, посложнее, то сразу можешь претендовать на более высокую позицию. Открыл вторую часть и понял, что там вообще темный лес для меня. Взялся за первую — и тоже не особо легче оказалось.

Долго не мог приступить к выполнению: вообще все непонятно было. Потом уже решил, что надо хотя бы начать. Стал гуглить Salesforce, нашел площадку с вопросами и ответами по ней. Дело пошло: прочитал, что-то потыкал — кое-как заработало, но плохо. Почитал еще, переделал — о, уже все нормально. На выполнение ушло много времени: буквально с утра до ночи на протяжении дней пяти. И тут я плотно зависаю на последнем пункте — он конкретно связан с кодом. Выполнял без понимания, просто по онлайн-помощникам. А оно взяло и заработало.

Прошел испытание и с мая начал обучение в центре. Людей постепенно отсеивали, но меня оставили. Это выглядело как полноценная учеба: лекции, выполнение заданий по пройденной теме, контрольные срезы. За 2,5 месяца кое-как начал ориентироваться в программировании, дальше были собеседования — и меня взяли на должность разработчика.

О ценности комфорта

— Разницу в доходах по сравнению с прошлыми работами оценивать тяжело. Понятно, что тогда денег было значительно меньше. Но смотрите: работая на птицефабрике, ты живешь в маленьком городке, и тратить зарплату, в общем-то, некуда. А здесь совсем другие расходы. Я и на те деньги жил достаточно хорошо, мог откладывать. Но не было мыслей «сейчас подкоплю и поеду в отпуск за границу на две недели» — это чем-то очень далеким, несбыточным казалось. А теперь зарплата выше, расходы тоже подросли, но и самих возможностей гораздо больше.

Фото: Максим Малиновский

Постоянное изучение нового — чистая правда про IT. Обновления Salesforce, к примеру, выходят каждый сезон. Не посмотрел, что там добавили, — и клиент спрашивает, почему нет поддержки этой функции, если она недавно была реализована в Salesforce. Только вышло что-то новое — сразу нужно это учить.

Я не могу призывать всех идти в IT: недостаточно просто выучить что-то и устроиться на работу. Должно быть инженерное мышление, понимание того, что ты делаешь и для чего. Если предрасположенность есть, то, конечно, стоит попробовать. Нужно быть готовым постоянно пробовать что-то новое. К примеру, собрали нас на проект, спрашивают: «Кто-нибудь интеграцию делал?» И я без задней мысли отвечаю: «Ну, делал когда-то». Я действительно этим занимался, но на одном мелком проекте. А тут — интеграция с платежными системами! Мне казалось, что только сеньоры этим занимаются, а я ж еще зеленый джун после курсов. Но ничего: есть документация, начал потихоньку пробовать, и так недели за полторы наладил интеграцию с PayPal, а другие системы уже быстрее получилось сделать.

К работе электрика ни за что не вернусь, даже на свою текущую зарплату. Тогда, по молодости, это было интересно. Когда становишься старше, начинаешь больше ценить комфорт: компьютер под рукой, кофемашина, вкусное печенье. Включил себе музыку в наушниках и работаешь тихонько — все классно. Кто будет розетки менять? Ну я же менял в свое время. Да и вряд ли сейчас в стране есть такая проблема. Все люди разные. Если бы я остался у себя в районе, то так энергетиком и работал бы, наверное. Но мне хотелось двигаться дальше.

Возможно, если бы не попал тогда в aдминистрацию ПВТ, то даже и не рассматривал бы IT. Раньше то, чем я занимаюсь сейчас, казалось чем-то заоблачным, ты не знал, как к этому хотя бы приблизиться. А за время обслуживания зданий в ПВТ пообщался с ребятами: с чего начать, что и как лучше изучить. И вот так постепенно понял, что если серьезно подойти к делу, то чего-то запредельно сложного нет. Это же круто: разобраться в том, чего не понимал. И в IT-сфере такое постоянно.

Три совета тем, кто хочет попасть в IT:

Определиться со сферой: веб-дизайн, верстка, front-end и так далее. Надо просто понять, что нравится. Поскольку мне важно сразу видеть результат, то я остановился на front-end.

Пробовать. Иначе всю жизнь будете жалеть, что не решились. Хотя вы ведь ничем не рискуете: в худшем случае как не были в IT, так в нем и не окажетесь.

В первую очередь работа должна приносить кайф. Тебя должно тянуть делать то, что нравится. Даже при условии, что за это не заплатят. Видеть результат своей работы и реализовывать сложные идеи — это лучшее вознаграждение, как мне кажется.