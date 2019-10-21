Куда белорусам поехать в Украине этой осенью 21.10.2019, 16:34

Шесть идей для путешествия.

Осенью можно развлекаться точно так же, как и летом, только в пальто. Например, устроить винный уикенд или махнуть в кейвинг-тур, пишет путешественник Виталий Дрозд для «Нового времени».

1. Уикенд в «украинском Париже»

В Черновцах нет Эйфелевой башни и Триумфальной арки, но, несмотря на это, город часто называют «украинским Парижем». Поэтому можно спокойно надевать берет, брать кофе с круассанами и отправляться на прогулку по старым улочкам и площадям. Не забудьте сделать фото на фоне местного «Хогвартса» — Черновицкого университета, а еще — попробовать что-то из буковинской кухни.

2. Wine-тур на Херсонщину

Если для вас «Вінішко — завжди атлічна ідея», устройте себе дринк-тур в шато князя Трубецкого. Там будет отдых среди виноградников и экскурсия в винные погреба, где хранится около 10 тысяч бутылок (больше половины из них считаются редкими). Вы сможете продегустировать напитки, увидите, как их делают, а еще научитесь сочетать вина и блюда. Обязательно попробуйте рислинг с легкими нотами персика и личи и пино-нуар со ароматом ягод.

3. Выходные в техногенном стиле

Музей горной техники под открытым небом, масштабный карьер ЮГОК, подземелья Кривбасса и экскурсия к шахте Гвардейская — Кривой Рог впечатлит вас своими нетипичными развлечениями. Здесь есть красное «марсианское» озеро с «железной» водой и искусственные пещеры. Покатавшись на метротрамвае, вы сможете посетить локации, где снимали фильм Червоний, а после — собрать собственную коллекцию местных минералов.

4. Хэллоуин в Меджибожском замке

Чтобы отметить как следует праздник ведьм, духов и вампиров, совсем не обязательно ехать в замок Дракулы. В Украине есть множество локаций, где можно весело провести день нечисти. В Меджибожском замке, например, устраивают тыквенную ночь — таинственное событие, которое называют украинским ответом западному Хэллоуину. В программе — мистика, тыквенные традиции, экскурсии по подземельям и огненное шоу.

5. Кейвинг-трип

Осенью можно открывать новые направления — и если вы еще не исследовали Оптимистическую пещеру, сейчас подходящее время. Она считается самой длинной в мире, ее протяженность — 210 километров. Каждая экспедиция в пещеру продвигается все дальше и дальше, открывая новые проходы и коридоры. Для экстремалов, которые хотят рассмотреть самые дальние закоулки, предусмотрена восьмичасовая экскурсия с гидом-спелеологом. Берите фонарики и готовьтесь изучать лабиринты и любоваться причудливыми сталактитами.

6. Тур в Актовский каньон

За крутыми пейзажами отправляйтесь к Актовскому каньону. Комплекс скал и гранитных глыб разного размера напоминает знаменитые каньоны Северной Америки и входит в число природных чудес Украины. Осенью каньон особенно красив — сверху открываются виды на живописную долину и реку Мертвовод. Высота скал достигает 40−50 метров — это практически 20-этажный дом. Место понравится не только любителям красивых фото в Instagram, но и людям, занимающимся духовными практиками. Во времена Скифии каньон считался местом силы — здесь часто проводили различные ритуалы.