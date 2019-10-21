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Опубликован свежий рейтинг стран по уровню благосостояния

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  • 21.10.2019, 17:14
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Опубликован свежий рейтинг стран по уровню благосостояния

В какой группе оказалась Беларусь.

Швейцарский банк Credit Suisse опубликовал ежегодное исследование стран мира по уровню благосостояния (Global Wealth Report). Беларусь оказалась в группе стран с пограничным уровнем благосостояния. По оценке экспертов, на одного взрослого белоруса в среднем приходится 5176 долларов финансовых активов, пишет tut.by.

К «пограничным» относятся те страны, где уровень благосостояния на одного взрослого составляет от 5 до 25 тысяч долларов. Помимо Беларуси в эту группу попали, например, Индия, Бразилия, Индонезия, Иран, Филиппины, Турция.

В Литве уровень благосостояния составляет 6425 долларов, в Польше — 18 574 доллара, в Латвии — 24 656 долларов. Самым высоким уровень благосостояния оказался в Швейцарии (389 958 долларов на человека), Гонконге (388 169 долларов) и США (364 773 долларов). А самым низким — в Малави, 71 доллар.


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