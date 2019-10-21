Видеохит: Пес выучил всего один трюк и прославился благодаря этому 2 21.10.2019, 17:25

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История эта началась три года назад.

Тогда Пол Лавери из Белфаста (Северная Ирландия) в шутку положил своему псу Харлсо игрушку на голову, пишет сайт 120.su.

Как ни странно, но симпатичная такса так и осталась сидеть, пытаясь рассмотреть предмет у себя на голове. Несмотря на то, что Харлсо не может выполнить больше ни одного трюка, балансирование с предметами на голове получается у него прекрасно.

Вскоре Пол завёл для любимца несколько аккаунтов в разных социальных сетях и поразился, ведь пёс стал самой настоящей знаменитостью. Фото и видео, которые показывают, как Харлсо, одетый в один из своих многочисленных галстучков или костюмов, держит что-нибудь на голове, каждый раз становятся бешено популярными.

Пол со смехом вспоминает, что некоторые поклонники не прочь даже встретиться со своим четвероногим кумиром. Однажды с мужчиной связались супруги из Австралии, которые рассказали, что приехали в Белфаст и решили заодно, если можно, навестить Харлсо и погладить его.

Хозяин талантливого пса всегда смущается, когда его спрашивают, как именно он научил таксу милому трюку. Он действительно ничего не смыслит в дрессировке, и всё получилось случайно. Если когда-нибудь Харлсо надоест балансировать с предметами на голове, то на этом вся его слава и закончится, но пока пёс продолжает делать это, веселя и умиляя людей.