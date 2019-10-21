В Полтавской области разбился вертолет 21.10.2019, 19:07

Тарас Кутовой

Погиб экс-министр аграрной политики Украины Тарас Кутовой.

21 октября в Полтавской области разбился вертолет, сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"В 16.00 в ГСЧС поступило сообщение, что вблизи села Тарасенково Оржицкого района произошло падение вертолета Robinson 44, в результате чего погиб один человек. Вертолет следовал из Киева в Полтавскую область", – говорится в релизе.

Вертолет упал в Полтавской области

Фото: dsns.gov.ua

В ГСЧС не называют имени погибшего.

В результате аварии погиб пилот вертолета, бывший министр аграрной политики Украины Тарас Кутовой, сообщило издание "Цензор.НЕТ", ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

Фото: censor.net.ua

Позже экс-министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов также сообщил в своем Facebook о гибели Кутового.

Кутовому было 42 года. Он избирался в Верховную Раду VII и VIII созывов.

14 апреля 2016 года Кутовой занял пост министра аграрной политики и продовольствия Украины в правительстве Владимира Гройсмана. Он подал заявление об отставке в мае 2017 года, но был уволен лишь в ноябре 2018-го.