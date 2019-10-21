В отношении блогера Кабанова возобновили прекращенное ранее уголовное дело 21.10.2019, 19:12

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Александр Кабанов

Дело возобновили после выпада Лукашенко в адрес противников аккумуляторного завода.

В отношении блогера и активиста из Березы Александра Кабанова возобновлено уголовное дело, которое следователи закрыли несколько месяцев назад.

«Дело возобновила Брестская областная прокуратура. Я пока не получил никаких документов, только со слов адвоката знаю об этом. Вообще я подозреваю, что мне придет постановление об обыске. Есть у меня такие основания так полагать. Им надо же как-то продолжать делать свое дело», – сообщил «Белсату» Александр Кабанов.

Уголовное дело в отношении Александра Кабана было возбуждено в марте текущего года. Ему инкриминировали присвоение денег товарищества собственников жилья. Дело возбуждено по заявлению соседа Кабанова, который работает в милиции. Сосед свидетельствовал, что Кабанов, когда работал два года назад председателем общества, присвоил около 400 рублей. На деле выяснилось, что Кабанов за работу на посту председателя общества получал зарплату в размере 120 рублей в месяц. Поэтому в июле уголовное дело прекратили за отсутствием состава преступления. Но теперь решили возобновить.

Александр Кабанов – известный блогер, а также противник строительства аккумуляторного завода под Брестом. Кабанов выдвигался на выборы в аалату представителей, но его не зарегистрировали. Кроме того, Александр Лукашенко раскритиковал активистов в Бресте, что те якобы «насильно кричат».

«Я хочу, чтобы и дальше молодежь надеялась только на себя, чтобы более активно себя проявляла. Но гвалтом не кричала там, как я знаю, в Бресте вот эти, а я ж предупреждал, когда у вас был на 1000-летии, что смотрите, у вас некоторые аккумуляторщики эти, начнется предвыборная кампания, и вы поймете, почему они «гвалтовали». Они все выдвинулись кандидатами в депутаты. То есть им пофиг этот аккумуляторный завод, они завтра готовы свинтить в Минск и здесь шататься по этой улице и тихонько себя вести или же гвалтом кричать уже на минских площадях», – сказал диктатор.