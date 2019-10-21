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Брестское «Динамо» побило рекорд 20-летней давности

  • 21.10.2019, 19:21
Брестское «Динамо» побило рекорд 20-летней давности

64 очка брестского «Динамо» в 25 турах — лучшей результат для высшей лиги за 20 лет.

После 25 туров чемпионата Беларуси по футболу в активе брестского "Динамо" 64 очка. Последний раз на аналогичном отрезке дистанции такой же внушительный показатель фиксировался двадцать лет назад — в 1999 году у БАТЭ, который на всех парах мчался к своему первому золоту, передает pressball.by.

Рекорд принадлежит минскому "Динамо", в 1996 году на означенной отметке имевшему 66 очков (к слову, на 1 балл меньше тогда было у главного преследователя минчан — мозырского МПКЦ).


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